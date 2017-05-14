FUTBOL: LIGA REGIONAL DEL SUR.-FECHA OCHO.-
FUTBOL: LIGA REGIONAL DEL SUR: OCTAVA FECHA DEL TORNEO APERTURA.-
CORRALENSE DE CORRAL DE BUSTOS 2 JUVENTUD UNIDA DE CAMILO ALDAO 0
SPORTIVO ISLA VERDE 1 RIVER PLATE DE INRIVILLE 0
NEWBERY-EVERTON DE CRUZ ALTA 1 MITRE DE GENERAL BALDISSERA 0
ATLETICO GUATIMOZIN 4 UNION SOCIAL DE CRUZ ALTA 2
SAN CARLOS DE LOS SURGENTES 2 SPORTING CLUB DE CORRAL DE BUSTOS 2
LIBRE: DEFENSORES DE BOCA DE CAMILO ALDAO.-
POSICIONES:
SPORTIVO ISLA VERDE 21
CORRALENSE DE CORRAL DE BUSTOS 18
NEWBERY-EVERTON DE CRUZ ALTA 14
MITRE DE GENERAL BALDISSERA 11
DEFENSORES DE BOCA DE CAMILO ALDAO 10
SPORTING CLUB DE CORRAL DE BUSTOS 10
JUVENTUD UNIDA DE CAMILO ALDAO 9
ATLETICO GUATIMOZIN 8
SAN CARLOS DE LOS SURGENTES 6
UNION SOCIAL DE CRUZ ALTA 3
RIVER PLATE DE INRIVILLE 1