FUTBOL: LIGA REGIONAL DEL SUR.-FECHA OCHO.-

Domingo, 14 / Mayo / 2017

FUTBOL: LIGA REGIONAL DEL SUR: OCTAVA FECHA DEL TORNEO APERTURA.-

CORRALENSE DE CORRAL DE BUSTOS 2 JUVENTUD UNIDA DE CAMILO ALDAO 0

SPORTIVO ISLA VERDE 1 RIVER PLATE DE INRIVILLE 0

NEWBERY-EVERTON DE CRUZ ALTA 1 MITRE DE GENERAL BALDISSERA 0

ATLETICO GUATIMOZIN 4 UNION SOCIAL DE CRUZ ALTA 2

SAN CARLOS DE LOS SURGENTES 2 SPORTING CLUB DE CORRAL DE BUSTOS 2

LIBRE: DEFENSORES DE BOCA DE CAMILO ALDAO.-

POSICIONES:

SPORTIVO ISLA VERDE 21

CORRALENSE DE CORRAL DE BUSTOS 18

NEWBERY-EVERTON DE CRUZ ALTA 14

MITRE DE GENERAL BALDISSERA 11

DEFENSORES DE BOCA DE CAMILO ALDAO 10

SPORTING CLUB DE CORRAL DE BUSTOS 10

JUVENTUD UNIDA DE CAMILO ALDAO 9

ATLETICO GUATIMOZIN 8

SAN CARLOS DE LOS SURGENTES 6

UNION SOCIAL DE CRUZ ALTA 3

RIVER PLATE DE INRIVILLE 1

Domingo, 14 / Mayo / 2017

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