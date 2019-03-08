Fútbol: Liga Cañadense: Volvió Belgrano de Las Rosas.-1 Fecha Apertura.-
Fútbol: Liga Cañadense: Primera Fecha del Torneo Apertura.-
BELGRANO DE LAS ROSAS 1 SAN JERONIMO 3
WILLIAMS KEMMIS DE LAS ROSAS 0 DEFENSORES DE ARMSTRONG 0
AMERICA DE CANADA DE GOMEZ 0 ADEO DE CAÑADA DE GOMEZ 0
CAMPAÑA DE CARCARAÑA 5 ARGENTINO DE LAS PAREJAS 1
SPORTIVO LAS PAREJAS 1 CARCARAÑA 2
SPORT CLUB CAÑADENSE DE CAÑADA DE GOMEZ 0 UNION DE VILLA ELOISA 0
BARRACA DE ARMSTRONG 2 ALMAFUERTE DE LAS ROSAS 2
LIBRE: MONTES DE OCA.-