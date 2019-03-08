Fútbol: Liga Cañadense: Volvió Belgrano de Las Rosas.-1 Fecha Apertura.-

viernes, 08 / marzo / 2019

Fútbol: Liga Cañadense: Primera Fecha del Torneo Apertura.-

BELGRANO DE LAS ROSAS 1 SAN JERONIMO 3

WILLIAMS KEMMIS DE LAS ROSAS 0 DEFENSORES DE ARMSTRONG 0

AMERICA DE CANADA DE GOMEZ 0 ADEO DE CAÑADA DE GOMEZ 0

CAMPAÑA DE CARCARAÑA 5 ARGENTINO DE LAS PAREJAS 1

SPORTIVO LAS PAREJAS 1 CARCARAÑA 2

SPORT CLUB CAÑADENSE DE CAÑADA DE GOMEZ 0 UNION DE VILLA ELOISA 0

BARRACA DE ARMSTRONG 2 ALMAFUERTE DE LAS ROSAS 2

LIBRE: MONTES DE OCA.-

viernes, 08 / marzo / 2019

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