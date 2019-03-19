Fútbol: Liga Cañadense: Tercera Fecha del Torneo Apertura.-

martes, 19 / marzo / 2019

Fútbol: Liga Cañadense: Tercera Fecha del Torneo Apertura.-

CAMPAÑA DE CARCARAÑA 1 UNION DE VILLA ELOISA 1

WILLIAMS KEMMIS DE LAS ROSAS 0 ARGENTINO DE LAS PAREJAS 2

SPORT CLUB DE CAÑADA DE GOMEZ 2 SAN JERONIMO 1

BARRACA DE ARMSTRONG 2 BELGRANO DE LAS ROSAS 2

MONTES DE OCA VS. ADEO DE CAÑADA DE GOMEZ   Suspendido Por el fallecimiento de un jugador de 4 División.-Se reubica para el 20 de Marzo.-

SPORTIVO LAS PAREJAS 2 ALMAFUERTE DE LAS ROSAS 2

AMERICA DE CAÑADA DE GOMEZ 1 CARCARAÑA 2

LIBRE: DEFENSORES DE ARMSTRONG.-

Posiciones:

SAN JERONIMO 6

CARCARAÑA 6

ARGENTINO DE LAS PAREJAS 6

ALMAFUERTE DE LAS ROSAS 5

DEFENSORES DE ARMSTRONG 4

ADEO DE CAÑADA DE GOMEZ 4

SPORTIVO LAS PAREJAS 4

SPORT CLUB DE CAÑADA DE GOMEZ 4

CAMPAÑA DE CARCARAÑA 4

BARRACA DE ARMSTRONG 2

UNION DE VILLA ELOISA 2

WILIAMS KEMMIS DE LAS ROSAS 1

AMERICA DE CAÑADA DE GOMEZ 1

BELGRANO DE LAS ROSAS 1

MONTES DE OCA 0

martes, 19 / marzo / 2019

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