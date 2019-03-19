Fútbol: Liga Cañadense: Tercera Fecha del Torneo Apertura.-
Fútbol: Liga Cañadense: Tercera Fecha del Torneo Apertura.-
CAMPAÑA DE CARCARAÑA 1 UNION DE VILLA ELOISA 1
WILLIAMS KEMMIS DE LAS ROSAS 0 ARGENTINO DE LAS PAREJAS 2
SPORT CLUB DE CAÑADA DE GOMEZ 2 SAN JERONIMO 1
BARRACA DE ARMSTRONG 2 BELGRANO DE LAS ROSAS 2
MONTES DE OCA VS. ADEO DE CAÑADA DE GOMEZ Suspendido Por el fallecimiento de un jugador de 4 División.-Se reubica para el 20 de Marzo.-
SPORTIVO LAS PAREJAS 2 ALMAFUERTE DE LAS ROSAS 2
AMERICA DE CAÑADA DE GOMEZ 1 CARCARAÑA 2
LIBRE: DEFENSORES DE ARMSTRONG.-
Posiciones:
SAN JERONIMO 6
CARCARAÑA 6
ARGENTINO DE LAS PAREJAS 6
ALMAFUERTE DE LAS ROSAS 5
DEFENSORES DE ARMSTRONG 4
ADEO DE CAÑADA DE GOMEZ 4
SPORTIVO LAS PAREJAS 4
SPORT CLUB DE CAÑADA DE GOMEZ 4
CAMPAÑA DE CARCARAÑA 4
BARRACA DE ARMSTRONG 2
UNION DE VILLA ELOISA 2
WILIAMS KEMMIS DE LAS ROSAS 1
AMERICA DE CAÑADA DE GOMEZ 1
BELGRANO DE LAS ROSAS 1
MONTES DE OCA 0