FUTBOL: LIGA CAÑADENSE: PLAY OFF.-

lunes, 06 / noviembre / 2017

FUTBOL: LIGA CAÑADENSE: PLAY OFF.- TORNEO CLAUSURA.-

ADEO DE CAÑADA DE GOMEZ 0 WILLIAMS KEMMIS DE LAS ROSAS 0 En los Penales: WILLIAMS KEMMIS DE LAS ROSAS 9 A 8.-

UNION DE VILLA ELOISA 3 SAN JERONIMO 2

CARCARAÑA 0 SPORT CLUB CAÑADENSE DE CAÑADA DE GOMEZ 1

CAMPAÑA DE CARCARAÑA 0 CORREA 3

CUARTOS DE FINAL:

ARGENTINO DE LAS PAREJAS VS. WILLIAMS KEMMIS DE LAS ROSAS

SPORTIVO LAS PAREJAS VS. UNION DE VILLA ELOISA

EL PORVENIR DE SAN JERONIMO VS. SPORT CLUB CAÑADENSE DE CAÑADA DE GOMEZ

DEFENSORES DE ARMSTRONG VS. CORREA

lunes, 06 / noviembre / 2017

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