Fútbol: Liga Cañadense: 8 Fecha del Apertura.-
Fútbol: Liga Cañadense: 8 Fecha del Torneo Apertura.-
SPORT CLUB CAÑADENSE DE CAÑADA DE GOMEZ 2 CAMPAÑA DE CARCARAÑA 1
BELGRANO DE LAS ROSAS 0 WILLIAMS KEMMIS DE LAS ROSAS 2
BARRACA DE ARMSTRONG 1 AMERICA DE CAÑADA DE GOMEZ 3
UNION DE VILLA ELOISA 1 ADEO DE CAÑADA DE GOMEZ 1
ALMAFUERTE DE LAS ROSAS 0 DEFENSORES DE ARMSTRONG 8
SAN JERONIMO 1 MONTES DE OCA 2
CARCARAÑA 0 ARGENTINO DE LAS PAREJAS 1
La tabla de posiciones es la siguiente:
SPORTIVO LAS PAREJAS 16
ARGENTINO DE LAS PAREJAS 15
CARCARAÑA 13
MONTES DE OCA 13
ALMAFUERTE DE LAS ROSAS 13
DEFENSORES DE ARMSTRONG 11
ADEO DE CAÑADA DE GOMEZ 10
SAN JERONIMO 10
AMERICA DE CAÑADA DE GOMEZ 10
SPORT CLUB DE CAÑADA DE GOMEZ 8
UNION DE VILLA ELOISA 7
WILLIAMS KEMMIS DE LAS ROSAS 7
BARRACA DE ARMSTRONG 6
CAMPAÑA DE CARCARAÑA 5
BELGRANO DE LAS ROSAS 5