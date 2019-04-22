Fútbol: Liga Cañadense: 8 Fecha del Apertura.-

lunes, 22 / abril / 2019

Fútbol: Liga Cañadense: 8 Fecha del Torneo Apertura.-

SPORT CLUB CAÑADENSE DE CAÑADA DE GOMEZ 2 CAMPAÑA DE CARCARAÑA 1

BELGRANO DE LAS ROSAS 0 WILLIAMS KEMMIS DE LAS ROSAS 2

BARRACA DE ARMSTRONG 1 AMERICA DE CAÑADA DE GOMEZ 3

UNION DE VILLA ELOISA 1 ADEO DE CAÑADA DE GOMEZ 1

ALMAFUERTE DE LAS ROSAS 0 DEFENSORES DE ARMSTRONG 8

SAN JERONIMO 1 MONTES DE OCA 2

CARCARAÑA 0 ARGENTINO DE LAS PAREJAS 1

La tabla de posiciones es la siguiente:

SPORTIVO LAS PAREJAS 16

ARGENTINO DE LAS PAREJAS 15

CARCARAÑA 13

MONTES DE OCA 13

ALMAFUERTE DE LAS ROSAS 13

DEFENSORES DE ARMSTRONG 11

ADEO DE CAÑADA DE GOMEZ 10

SAN JERONIMO 10

AMERICA DE CAÑADA DE GOMEZ 10

SPORT CLUB DE CAÑADA DE GOMEZ 8

UNION DE VILLA ELOISA 7

WILLIAMS KEMMIS DE LAS ROSAS 7

BARRACA DE ARMSTRONG 6

CAMPAÑA DE CARCARAÑA 5

BELGRANO DE LAS ROSAS 5

lunes, 22 / abril / 2019

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