Fútbol: Liga Cañadense: 7 Fecha del Apertura.-
Fútbol: Liga Cañadense: 7 Fecha del Torneo Apertura.-
ADEO DE CAÑADA DE GOMEZ 1 CARCARAÑA 1
DEFENSORES DE ARMSTRONG 2 UNION DE VILLA ELOISA 0
MONTES DE OCA 1 ALMAFUERTE DE LAS ROSAS 1
WILLIAMS KEMMIS DE LAS ROSAS 2 SAN JERONIMO 2
AMERICA DE CAÑADA DE GOMEZ 2 BELGRANO DE LAS ROSAS 0
CAMPAÑA DE CARCARAÑA0 BARRACA DE ARMSTRONG 0
SPORTIVO LAS PAREJAS 2 SPORT DE CAÑADA DE GOMEZ 0
Libre: ARGENTINO DE LAS PAREJAS.-
La tabla de posiciones es la siguiente:
SPORTIVO LAS PAREJAS 16
CARCARAÑA13
ALMAFUERTE DE LAS ROSAS 13
ARGENTINO DE LAS PAREJAS12
SAN JERONIMO 10
MONTES DE OCA 10
ADEO DE CAÑADA DE GOMEZ 9
DEFENSORES DE ARMSTRONG 9
AMERICA DE CAÑADA DE GOMEZ 7
BARRACA DE ARMSTRONG 6
UNION DE VILLA ELOISA6
SPORT DE CAÑADA DE GOMEZ 5
BELGRANO DE LAS ROSAS 5
CAMPAÑA DE CARCARAÑA 5
WILLIAMS KEMMIS DE LAS ROSAS 4