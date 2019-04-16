Fútbol: Liga Cañadense: 7 Fecha del Apertura.-

martes, 16 / abril / 2019

Fútbol: Liga Cañadense: 7 Fecha del Torneo Apertura.-

ADEO DE CAÑADA DE GOMEZ 1 CARCARAÑA 1

DEFENSORES DE ARMSTRONG 2 UNION DE VILLA ELOISA 0

MONTES DE OCA 1 ALMAFUERTE DE LAS ROSAS 1

WILLIAMS KEMMIS DE LAS ROSAS 2 SAN JERONIMO 2

AMERICA DE CAÑADA DE GOMEZ 2 BELGRANO DE LAS ROSAS 0

CAMPAÑA DE CARCARAÑA0 BARRACA DE ARMSTRONG 0

SPORTIVO LAS PAREJAS 2 SPORT DE CAÑADA DE GOMEZ 0

Libre: ARGENTINO DE LAS PAREJAS.-

La tabla de posiciones es la siguiente:

SPORTIVO LAS PAREJAS 16

CARCARAÑA13

ALMAFUERTE DE LAS ROSAS 13

ARGENTINO DE LAS PAREJAS12

SAN JERONIMO 10

MONTES DE OCA 10

ADEO DE CAÑADA DE GOMEZ 9

DEFENSORES DE ARMSTRONG 9

AMERICA DE CAÑADA DE GOMEZ 7

BARRACA DE ARMSTRONG 6

UNION DE VILLA ELOISA6

SPORT DE CAÑADA DE GOMEZ 5

BELGRANO DE LAS ROSAS 5

CAMPAÑA DE CARCARAÑA 5

WILLIAMS KEMMIS DE LAS ROSAS 4

martes, 16 / abril / 2019

Secciones

Últimas noticias publicadas