FUTBOL: LIGA CAÑADENSE: 7 FECHA.-
FUTBOL: LIGA CAÑADENSE: TORNEO APERTURA.-SEPTIMA FECHA DEL TORNEO APERTURA.-
ZONA UNO:
UNION DE VILLA ELOISA 0 DEFENSORES DE ARMSTRONG 1
ADEO DE CAÑADA DE GOMEZ 0 CAMPAÑA DE CARCARAÑA 1
AMERICA DE CAÑADA DE GOMEZ 1 SPORTIVO LAS PAREJAS 0
EL PORVENIR DE SAN JERONIMO 5 HURACAN DE BUSTINZA 1
ZONA DOS:
BARRACA DE ARMSTRONG 2 MONTES DE OCA 1
CARCARAÑA 3 SPORT CLUB DE CAÑADA DE GOMEZ 0
ARGENTINO DE LAS PAREJAS 2 NEWELL”S OLD BOYS DE CAÑADA DE GOMEZ 1
CORREA 1 SAN JERONIMO 0
INTERZONAL:
ALMAFUERTE DE LAS ROSAS 1 WILLIAMS KEMMIS DE LAS ROSAS 1
POSICIONES:
ZONA UNO:
EL PORVENIR DE SAN JERONIMO 17
DEFENSORES DE ARMSTRONG 16
SPORTIVO LAS PAREJAS 15
AMERICA DE CAÑADA DE GOMEZ 15
WILLIAMS KEMMIS DE LAS ROSAS 8
UNION DE VILLA ELOISA 7
HURACAN DE BUSTINZA 6
CAMPAÑA DE CARCARAÑA 4
ZONA DOS:
BARRACA DE ARMSTRONG 16
SAN JERONIMO 12
CORREA 12
ALMAFUERTE DE LAS ROSAS 10
ARGENTINO DE LAS PAREJAS 10
CARCARAÑA 7
MONTES DE OCA 6
NEWELL”S OLD BOYS DE CAÑADA DE GOMEZ 5
SPORT CLUB DE CAÑADA DE GOMEZ 3