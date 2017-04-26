FUTBOL: LIGA CAÑADENSE: 7 FECHA.-

Miércoles, 26 / Abril / 2017

FUTBOL: LIGA CAÑADENSE: TORNEO APERTURA.-SEPTIMA FECHA DEL TORNEO APERTURA.-

ZONA UNO:

UNION DE VILLA ELOISA 0 DEFENSORES DE ARMSTRONG 1

ADEO DE CAÑADA DE GOMEZ 0 CAMPAÑA DE CARCARAÑA 1

AMERICA DE CAÑADA DE GOMEZ 1 SPORTIVO LAS PAREJAS 0

EL PORVENIR DE SAN JERONIMO 5 HURACAN DE BUSTINZA 1

ZONA DOS:

BARRACA DE ARMSTRONG 2 MONTES DE OCA 1

CARCARAÑA 3 SPORT CLUB DE CAÑADA DE GOMEZ 0

ARGENTINO DE LAS PAREJAS 2 NEWELL”S OLD BOYS DE CAÑADA DE GOMEZ 1

CORREA 1 SAN JERONIMO 0

INTERZONAL:

ALMAFUERTE DE LAS ROSAS 1 WILLIAMS KEMMIS DE LAS ROSAS 1

POSICIONES:

ZONA UNO:

EL PORVENIR DE SAN JERONIMO 17

DEFENSORES DE ARMSTRONG 16

SPORTIVO LAS PAREJAS 15

AMERICA DE CAÑADA DE GOMEZ 15

WILLIAMS KEMMIS DE LAS ROSAS 8

UNION DE VILLA ELOISA 7

HURACAN DE BUSTINZA 6

CAMPAÑA DE CARCARAÑA 4

ZONA DOS:

BARRACA DE ARMSTRONG 16

SAN JERONIMO 12

CORREA 12

ALMAFUERTE DE LAS ROSAS 10

ARGENTINO DE LAS PAREJAS 10

CARCARAÑA 7

MONTES DE OCA 6

NEWELL”S OLD BOYS DE CAÑADA DE GOMEZ 5

SPORT CLUB DE CAÑADA DE GOMEZ 3

 

Miércoles, 26 / Abril / 2017

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