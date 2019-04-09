Fútbol: Liga Cañadense: 6 Fecha del Apertura.-

martes, 09 / abril / 2019

Fútbol: Liga Cañadense: 6 Fecha del Apertura.-

BARRACA DE ARMSTRONG 0 SPORTIVO DE LAS PAREJAS 3

BELGRANO DE LAS ROSAS 4 CAMPAÑA DE CARCARAÑA 3

SAN JERONIMO 1 AMERICA DE CAÑADA DE GOMEZ2

ALMAFUERTE DE LAS ROSAS 1 W. KEMMIS DE LAS ROSAS 1

UNION DE VILLA ELOISA 1 MONTES DE OCA 2

CARCARAÑA VS. DEFENSORES DE ARMSTRONG   Postergado.-

ARGENTINO DE LAS PAREJAS 2 ADEO DE CAÑADA DE GOMEZ 3

LIBRE: SPORT CLUB DE CAÑADA DE GOMEZ.-

La tabla de posiciones:

SPORTIVO LAS PAREJAS 13

CARCARAÑA 12

ARGENTINO DE LAS PAREJAS 12

ALMAFUERTE DE LAS ROSAS 12

SAN JERONIMO 9

MONTES DE OCA 9

ADEO DE CAÑADA DE GOMEZ 8

UNION DE VILLA ELOISA 6

DEFENSORES DE ARMSTRONG 5

SPORT CLUB DE CAÑADA DE GOMEZ 5

BARRACA DE ARMSTRONG 5

BELGRANO DE LAS ROSAS 5

AMERICA DE CAÑADA DE GOMEZ 4

CAMPAÑA DE CARCARAÑA 4

WILLIAMS KEMMIS DE LAS ROSAS 3

martes, 09 / abril / 2019

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