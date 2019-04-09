Fútbol: Liga Cañadense: 6 Fecha del Apertura.-
Fútbol: Liga Cañadense: 6 Fecha del Apertura.-
BARRACA DE ARMSTRONG 0 SPORTIVO DE LAS PAREJAS 3
BELGRANO DE LAS ROSAS 4 CAMPAÑA DE CARCARAÑA 3
SAN JERONIMO 1 AMERICA DE CAÑADA DE GOMEZ2
ALMAFUERTE DE LAS ROSAS 1 W. KEMMIS DE LAS ROSAS 1
UNION DE VILLA ELOISA 1 MONTES DE OCA 2
CARCARAÑA VS. DEFENSORES DE ARMSTRONG Postergado.-
ARGENTINO DE LAS PAREJAS 2 ADEO DE CAÑADA DE GOMEZ 3
LIBRE: SPORT CLUB DE CAÑADA DE GOMEZ.-
La tabla de posiciones:
SPORTIVO LAS PAREJAS 13
CARCARAÑA 12
ARGENTINO DE LAS PAREJAS 12
ALMAFUERTE DE LAS ROSAS 12
SAN JERONIMO 9
MONTES DE OCA 9
ADEO DE CAÑADA DE GOMEZ 8
UNION DE VILLA ELOISA 6
DEFENSORES DE ARMSTRONG 5
SPORT CLUB DE CAÑADA DE GOMEZ 5
BARRACA DE ARMSTRONG 5
BELGRANO DE LAS ROSAS 5
AMERICA DE CAÑADA DE GOMEZ 4
CAMPAÑA DE CARCARAÑA 4
WILLIAMS KEMMIS DE LAS ROSAS 3