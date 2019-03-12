Fútbol: Liga Cañadense: 2 Fecha del Torneo Apertura.-
Fútbol: Liga Cañadense: Segunda Fecha del Torneo Apertura.-
UNION DE VILLA ELOISA 2 SPORTIVO LAS PAREJAS 3
SAN JERONIMO 2 BARRACA DE ARMSTRONG 0
ALMAFUERTE DE LAS ROSAS 4 SPORT CLUB DE CAÑADA DE GOMEZ 0
CARCARAÑA VS. CAMPAÑA 24 de Marzo
ARGENTINO DE LAS PAREJAS 4 AMERICA DE CAÑADA DE GOMEZ 1
ADEO DE CAÑADA DE GOMEZ 3 WILLIAMS KEMMIS DE LAS ROSAS 1
DEFENSORES DE ARMSTRONG 3 MONTES DE OCA 2
LIBRE: BELGRANO DE LAS ROSAS.-
Posiciones:
SAN JERONIMO 6
DEFENSORES DE ARMSTRONG 4
ADEO DE CAÑADA DE GOMEZ 4
ALMAFUERTE DE LAS ROSAS 4
ARGENTINO DE LAS PAREJAS 3
CAMPAÑA DE CARCARAÑA 3
CARCARAÑA 3
SPORTIVO LAS PAREJAS 3
WILLIAMS KEMMIS DE LAS ROSAS 1
AMERICA DE CAÑADA DE GOMEZ 1
SPORT CLUB DE CAÑADA DE GOMEZ 1
UNION DE VILLA ELOISA 1
BARRACA DE ARMSTRONG 1
MONTES DE OCA 0
BELGRANO DE LAS ROSAS 0