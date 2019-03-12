Fútbol: Liga Cañadense: 2 Fecha del Torneo Apertura.-

martes, 12 / marzo / 2019

Fútbol: Liga Cañadense: Segunda Fecha del Torneo Apertura.-

UNION DE VILLA ELOISA 2 SPORTIVO LAS PAREJAS 3

SAN JERONIMO 2 BARRACA DE ARMSTRONG 0

ALMAFUERTE DE LAS ROSAS 4 SPORT CLUB DE CAÑADA DE GOMEZ 0

CARCARAÑA VS. CAMPAÑA   24 de Marzo

ARGENTINO DE LAS PAREJAS 4 AMERICA DE CAÑADA DE GOMEZ 1

ADEO DE CAÑADA DE GOMEZ 3 WILLIAMS KEMMIS DE LAS ROSAS 1

DEFENSORES DE ARMSTRONG 3 MONTES DE OCA 2

LIBRE: BELGRANO DE LAS ROSAS.-

Posiciones:

SAN JERONIMO 6

DEFENSORES DE ARMSTRONG 4

ADEO DE CAÑADA DE GOMEZ 4

ALMAFUERTE DE LAS ROSAS 4

ARGENTINO DE LAS PAREJAS 3

CAMPAÑA DE CARCARAÑA 3

CARCARAÑA 3

SPORTIVO LAS PAREJAS 3

WILLIAMS KEMMIS DE LAS ROSAS 1

AMERICA DE CAÑADA DE GOMEZ 1

SPORT CLUB DE CAÑADA DE GOMEZ 1

UNION DE VILLA ELOISA 1

BARRACA DE ARMSTRONG 1

MONTES DE OCA 0

BELGRANO DE LAS ROSAS 0

martes, 12 / marzo / 2019

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