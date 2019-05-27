Fútbol: Liga Cañadense: 13 Fecha del Torneo Apertura.-

lunes, 27 / mayo / 2019

Fútbol: Liga Cañadense: 13 Fecha del Torneo Apertura.-

UNION DE VILLA ELOISA 1 SAN JERONIMO 1

CARCARAÑA 3 BELGRANO DE LAS ROSAS 0

ARGENTINO DE LAS PAREJAS 1 BARRACA DE ARMSTRONG 3

ADEO DE CAÑADA DE GOMEZ 0 SPORT CLUB DE CAÑADA DE GOMEZ 0

DEFENSORES DE ARMSTRONG 0 SPORTIVO LAS PAREJAS 1

MONTES DE OCA 3 CAMPAÑA DE CARCARAÑA 3

WILLIAMS KEMMIS DE LAS ROSAS 1 AMERICA DE CAÑADA DE GOMEZ 1

Libre: ALMAFUERTE DE LAS ROSAS.-

Posiciones:

SPORTIVO LAS PAREJAS 26

ARGENTINO DE LAS PAREJAS 22

CARCARAÑA 20

UNION DE VILLA ELOISA 17

ADEO DE CAÑADA DE GOMEZ 17

MONTES DE OCA 17

SPORT CLUB DE CAÑADA DE GOMEZ 17

DEFENSORES DE ARMSTRONG 15

ALMAFUERTE DE LAS ROSAS 15

SAN JERONIMO 15

WILLIAMS KEMMIS DE LAS ROSAS 15

BARRACA DE ARMSTRONG 14

CAMPAÑA DE CARCARAÑA 12

AMERICA DE CAÑADA DE GOMEZ 11

BELGRANO DE LAS ROSAS 10

 

lunes, 27 / mayo / 2019

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