Fútbol: Liga Cañadense: 13 Fecha del Torneo Apertura.-
Fútbol: Liga Cañadense: 13 Fecha del Torneo Apertura.-
UNION DE VILLA ELOISA 1 SAN JERONIMO 1
CARCARAÑA 3 BELGRANO DE LAS ROSAS 0
ARGENTINO DE LAS PAREJAS 1 BARRACA DE ARMSTRONG 3
ADEO DE CAÑADA DE GOMEZ 0 SPORT CLUB DE CAÑADA DE GOMEZ 0
DEFENSORES DE ARMSTRONG 0 SPORTIVO LAS PAREJAS 1
MONTES DE OCA 3 CAMPAÑA DE CARCARAÑA 3
WILLIAMS KEMMIS DE LAS ROSAS 1 AMERICA DE CAÑADA DE GOMEZ 1
Libre: ALMAFUERTE DE LAS ROSAS.-
Posiciones:
SPORTIVO LAS PAREJAS 26
ARGENTINO DE LAS PAREJAS 22
CARCARAÑA 20
UNION DE VILLA ELOISA 17
ADEO DE CAÑADA DE GOMEZ 17
MONTES DE OCA 17
SPORT CLUB DE CAÑADA DE GOMEZ 17
DEFENSORES DE ARMSTRONG 15
ALMAFUERTE DE LAS ROSAS 15
SAN JERONIMO 15
WILLIAMS KEMMIS DE LAS ROSAS 15
BARRACA DE ARMSTRONG 14
CAMPAÑA DE CARCARAÑA 12
AMERICA DE CAÑADA DE GOMEZ 11
BELGRANO DE LAS ROSAS 10