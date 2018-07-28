Fútbol: Liga Bellvillense: Primera Fecha del Clausura.-
Fútbol: Liga Bellvillense: Primera Fecha del Torneo Clausura:
CATEGORIA A:
DEFENSORES DE SAN MARCOS SUD VS. SAN CARLOS DE NOETINGER
SAN MARTIN DE MARCOS JUAREZ VS. BELL DE BELL VILLE
SAN MARTIN DE MONTE BUEY VS. COMPLEJO DEPORTIVO DE JUSTINIANO POSSE
DEFENSORES DE JUVENTUD DE JUSTINIANO POSSE VS. MATIENZO DE MONTE BUEY
TALLERES DE BALLESTEROS VS. ARGENTINO DE MARCOS JUAREZ
PROGRESO DE NOETINGER VS. SARMIENTO DE LEONES
CATEGORIA B:
CENTRO DEPORTIVO ROCA VS. TALLERES DE BELL VILLE
TIRO FEDERAL DE MARCOS JUAREZ VS. CENTRAL DE BELL VILLE
LEONES VS. DEFENSORES DE SAN ANTONIO DE LITIN
SPORTIVO UNION DE ORDONEZ VS. UNION DE MORRISON
LURO Y 30 DE JUNIO DE CINTRA VS. FIRPO DE SAN MARCOS SUD
RIVER PLATE DE BELL VILLE VS. VILLA ARGENTINA
LIBRE: ARGENTINO DE BELL VILLE.-