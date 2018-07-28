Fútbol: Liga Bellvillense: Primera Fecha del Clausura.-

sábado, 28 / julio / 2018

Fútbol: Liga Bellvillense: Primera Fecha del Torneo Clausura:

CATEGORIA A:

DEFENSORES DE SAN MARCOS SUD VS. SAN CARLOS DE NOETINGER

SAN MARTIN DE MARCOS JUAREZ VS. BELL DE BELL VILLE

SAN MARTIN DE MONTE BUEY VS. COMPLEJO DEPORTIVO DE JUSTINIANO POSSE

DEFENSORES DE JUVENTUD DE JUSTINIANO POSSE VS. MATIENZO DE MONTE BUEY

TALLERES DE BALLESTEROS VS. ARGENTINO DE MARCOS JUAREZ

PROGRESO DE NOETINGER VS. SARMIENTO DE LEONES

CATEGORIA B:

CENTRO DEPORTIVO ROCA VS. TALLERES DE BELL VILLE

TIRO FEDERAL DE MARCOS JUAREZ VS. CENTRAL DE BELL VILLE

LEONES VS. DEFENSORES DE SAN ANTONIO DE LITIN

SPORTIVO UNION DE ORDONEZ VS. UNION DE MORRISON

LURO Y 30 DE JUNIO DE CINTRA VS. FIRPO DE SAN MARCOS SUD

RIVER PLATE DE BELL VILLE VS. VILLA ARGENTINA

LIBRE: ARGENTINO DE BELL VILLE.-

sábado, 28 / julio / 2018

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