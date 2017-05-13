FUTBOL: LIGA BELLVILLENSE: FECHA NUEVE Y DIEZ.-

Sábado, 13 / Mayo / 2017

FUTBOL: LIGA BELLVILLENSE: FECHA NUEVE: TORNEO APERTURA.-

CATEGORIA A:

SAN CARLOS DE NOETINGER VS. SARMIENTO DE LEONES

COMPLEJO DEPORTIVO DE JUSTINIANO POSSE VS. MATIENZO DE MONTE BUEY

LEONES VS. BELL DE BELL VILLE

ARGENTINO DE  MARCOS JUAREZ VS. SAN MARTIN DE MARCOS JUAREZ

CENTRO DEPORTIVO ROCA VS. DEFENSORES DE JUVENTUD DE JUSTINIANO POSSE

SAN MARTIN DE MONTE BUEY VS. PROGRESO DE NOETINGER

CATEGORIA B: FECHA DIEZ.-TORNEO APERTURA.-

UNION DE MORRISON VS. TIRO FEDERAL DE MARCOS JUAREZ

CENTRAL DE BELL VILLE VS. FIRPO DE SAN MARCOS SUD

DEFENSORES DE SAN ANTONIO DE LITIN VS. LURO Y 30 DE JUNIO DE CINTRA

DEFENSORES DE SAN MARCOS SUD VS. RIVER PLATE DE BELL VILLE

SPORTIVO UNION DE ORDOÑEZ VS. TALLERES DE BALLESTEROS

VILLA ARGENTINA VS. ARGENTINO DE BELL VILLE

LIBRE: TALLERES DE BELL VILLE.-

Sábado, 13 / Mayo / 2017

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