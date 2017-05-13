FUTBOL: LIGA BELLVILLENSE: FECHA NUEVE Y DIEZ.-
FUTBOL: LIGA BELLVILLENSE: FECHA NUEVE: TORNEO APERTURA.-
CATEGORIA A:
SAN CARLOS DE NOETINGER VS. SARMIENTO DE LEONES
COMPLEJO DEPORTIVO DE JUSTINIANO POSSE VS. MATIENZO DE MONTE BUEY
LEONES VS. BELL DE BELL VILLE
ARGENTINO DE MARCOS JUAREZ VS. SAN MARTIN DE MARCOS JUAREZ
CENTRO DEPORTIVO ROCA VS. DEFENSORES DE JUVENTUD DE JUSTINIANO POSSE
SAN MARTIN DE MONTE BUEY VS. PROGRESO DE NOETINGER
CATEGORIA B: FECHA DIEZ.-TORNEO APERTURA.-
UNION DE MORRISON VS. TIRO FEDERAL DE MARCOS JUAREZ
CENTRAL DE BELL VILLE VS. FIRPO DE SAN MARCOS SUD
DEFENSORES DE SAN ANTONIO DE LITIN VS. LURO Y 30 DE JUNIO DE CINTRA
DEFENSORES DE SAN MARCOS SUD VS. RIVER PLATE DE BELL VILLE
SPORTIVO UNION DE ORDOÑEZ VS. TALLERES DE BALLESTEROS
VILLA ARGENTINA VS. ARGENTINO DE BELL VILLE
LIBRE: TALLERES DE BELL VILLE.-