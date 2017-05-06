FUTBOL: LIGA BELLVILLENSE.-CATEGORIAS A Y B.-8 Y 9 FECHA.-
FUTBOL: LIGA BELLVILLENSE.-CATEGORIAS A Y B.-8 Y 9 FECHA.-
CATEGORIA A: OCTAVA FECHA DEL TORNEO APERTURA.-
SARMIENTO DE LEONES VS. PROGRESO DE NOETINGER
CANCHA DE LEONES(LOCAL SARMIENTO DE LEONES).-
SAN MARTIN DE MARCOS JUAREZ VS. CENTRO DEPORTIVO ROCA
BELL DE BELL VILLE VS. ARGENTINO DE MARCOS JUAREZ
MATIENZO DE MONTE BUEY VS. LEONES
SAN CARLOS DE NOETINGER VS. COMPLEJO DEPORTIVO DE JUSTINIANO POSSE
DEFENSORES DE JUVENTUD DE JUSTINIANO POSSE VS. SAN MARTIN DE MONTE BUEY
CATEGORIA B: NOVENA FECHA DEL TORNEO APERTURA.-
TALLERES DE BALLESTEROS VS. VILLA ARGENTINA
RIVER PLATE DE BELL VILLE VS. SPORTIVO UNION DE ORDOÑEZ
LURO Y 30 DE JUNIO DE CINTRA VS. DEFENSORES DE SAN MARCOS SUD
FIRPO DE SAN MARCOS SUD VS. DEFENSORES DE SAN ANTONIO DE LITIN
TIRO FEDERAL DE MARCOS JUAREZ VS. CENTRAL DE BELL VILLE
TALLERES DE BELL VILLE VS. UNION DE MORRISON
LIBRE: ARGENTINO DE BELL VILLE.-