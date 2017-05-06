FUTBOL: LIGA BELLVILLENSE.-CATEGORIAS A Y B.-8 Y 9 FECHA.-

Sábado, 06 / Mayo / 2017

FUTBOL: LIGA BELLVILLENSE.-CATEGORIAS A Y B.-8 Y 9 FECHA.-

CATEGORIA A: OCTAVA FECHA DEL TORNEO APERTURA.-

SARMIENTO DE LEONES VS. PROGRESO DE NOETINGER

CANCHA DE LEONES(LOCAL SARMIENTO DE LEONES).-

SAN MARTIN DE MARCOS JUAREZ VS. CENTRO DEPORTIVO ROCA

BELL DE BELL VILLE VS. ARGENTINO DE MARCOS JUAREZ

MATIENZO DE MONTE BUEY VS. LEONES

SAN CARLOS DE NOETINGER VS. COMPLEJO DEPORTIVO DE JUSTINIANO POSSE

DEFENSORES DE JUVENTUD DE JUSTINIANO POSSE VS. SAN MARTIN DE MONTE BUEY

CATEGORIA B: NOVENA FECHA DEL TORNEO APERTURA.-

TALLERES DE BALLESTEROS VS. VILLA ARGENTINA

RIVER PLATE DE BELL VILLE VS. SPORTIVO UNION DE ORDOÑEZ

LURO Y 30 DE JUNIO DE CINTRA VS. DEFENSORES DE SAN MARCOS SUD

FIRPO DE SAN MARCOS SUD VS. DEFENSORES DE SAN ANTONIO DE LITIN

TIRO FEDERAL DE MARCOS JUAREZ VS. CENTRAL DE BELL VILLE

TALLERES DE BELL VILLE VS. UNION DE MORRISON

LIBRE: ARGENTINO DE BELL VILLE.-

Sábado, 06 / Mayo / 2017

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