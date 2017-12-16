FUTBOL: LIGA BELLVILLENSE: CATEGORIA A: SEGUNDA FINAL DEL CLAUSURA.-

sábado, 16 / diciembre / 2017

FUTBOL: LIGA BELLVILLENSE: CATEGORIA A: SEGUNDA FINAL DEL CLAUSURA.-

PRIMERA DIVISION:

MATIENZO DE MONTE BUEY VS. SAN MARTIN DE MONTE BUEY

HORA: 19 Y 30 HORAS.-

SE COMPLETAN LOS MINUTOS QUE FALTABAN 17 EN TOTAL DIVIDIDOS EN DOS TIEMPOS DE 8 Y 9 MINUTOS SIN PUBLICO Y A PUERTAS CERRADAS.-

ESTADIO DE MATIENZO DE MONTE BUEY.-

MATIENZO CON 10 JUGADORES Y SAN MARTIN CON 9 JUGADORES.-

IDA: 1  A 1.-

VUELTA: 2 A 2.-Faltan completarse 17 minutos.-

 

sábado, 16 / diciembre / 2017

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