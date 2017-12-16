FUTBOL: LIGA BELLVILLENSE: CATEGORIA A: SEGUNDA FINAL DEL CLAUSURA.-
FUTBOL: LIGA BELLVILLENSE: CATEGORIA A: SEGUNDA FINAL DEL CLAUSURA.-
PRIMERA DIVISION:
MATIENZO DE MONTE BUEY VS. SAN MARTIN DE MONTE BUEY
HORA: 19 Y 30 HORAS.-
SE COMPLETAN LOS MINUTOS QUE FALTABAN 17 EN TOTAL DIVIDIDOS EN DOS TIEMPOS DE 8 Y 9 MINUTOS SIN PUBLICO Y A PUERTAS CERRADAS.-
ESTADIO DE MATIENZO DE MONTE BUEY.-
MATIENZO CON 10 JUGADORES Y SAN MARTIN CON 9 JUGADORES.-
IDA: 1 A 1.-
VUELTA: 2 A 2.-Faltan completarse 17 minutos.-