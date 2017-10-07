FUTBOL: LIGA BELLVILLENSE: CATEGORIA A Y B : NOVENA FECHA DEL CLAUSURA.-
FUTBOL: LIGA BELLVILLENSE: CATEGORIA A Y B: NOVENA FECHA DEL CLAUSURA.-
CATEGORIA A:
PROGRESO DE NOETINGER VS. SAN MARTIN DE MONTE BUEY
DEFENSORES DE JUVENTUD DE JUSTINIANO POSSE VS. CENTRO DEPORTIVO ROCA
SAN MARTIN DE MARCOS JUAREZ VS. ARGENTINO DE MARCOS JUAREZ
BELL DE BELL VILLE VS. LEONES
MATIENZO DE MONTE BUEY VS. COMPLEJO DEPORTIVO DE JUSTINIANO POSSE LUNES POR LA NOCHE.-
SARMIENTO DE LEONES VS. SAN CARLOS DE NOETINGER
CATEGORIA B:
UNION DE MORRISON VS. TALLERES DE BELL VILLE
CENTRAL DE BELL VILLE VS. TIRO FEDERAL DE MARCOS JUAREZ
DEFENSORES DE SAN ANTONIO DE LITIN VS. FIRPO DE SAN MARCOS SUD
DEFENSORES DE SAN MARCOS SUD VS. LURO Y 30 DE JUNIO DE CINTRA
SPORTIVO UNION DE ORDOÑEZ VS. RIVER PLATE DE BELL VILLE
VILLA ARGENTINA VS. TALLERES DE BALLESTEROS
LIBRE: ARGENTINO DE BELL VILLE.-