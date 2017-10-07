FUTBOL: LIGA BELLVILLENSE: CATEGORIA A Y B : NOVENA FECHA DEL CLAUSURA.-

sábado, 07 / octubre / 2017

FUTBOL: LIGA BELLVILLENSE: CATEGORIA A Y B: NOVENA FECHA DEL CLAUSURA.-

CATEGORIA A:

PROGRESO DE NOETINGER VS. SAN MARTIN DE MONTE BUEY

DEFENSORES DE JUVENTUD DE JUSTINIANO POSSE VS. CENTRO DEPORTIVO ROCA

SAN MARTIN DE MARCOS JUAREZ VS. ARGENTINO DE MARCOS JUAREZ

BELL DE BELL VILLE VS. LEONES

MATIENZO DE MONTE BUEY VS. COMPLEJO DEPORTIVO DE JUSTINIANO POSSE    LUNES POR LA NOCHE.-

SARMIENTO DE LEONES VS. SAN CARLOS DE NOETINGER

CATEGORIA B:

UNION DE MORRISON VS. TALLERES DE BELL VILLE

CENTRAL DE BELL VILLE VS. TIRO FEDERAL DE MARCOS JUAREZ

DEFENSORES DE SAN ANTONIO DE LITIN VS. FIRPO DE SAN MARCOS SUD

DEFENSORES DE SAN MARCOS SUD VS. LURO Y 30 DE JUNIO DE CINTRA

SPORTIVO UNION DE ORDOÑEZ VS. RIVER PLATE DE BELL VILLE

VILLA ARGENTINA VS. TALLERES DE BALLESTEROS

LIBRE: ARGENTINO DE BELL VILLE.-

sábado, 07 / octubre / 2017

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