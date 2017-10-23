FUTBOL: LIGA BELLVILLENSE: CATEGORIA A Y B.-FECHA 11 Y 12

lunes, 23 / octubre / 2017

FUTBOL: LIGA BELLVILLENSE: CATEGORIA A: DECIMA PRIMERA FECHA DEL TORNEO CLAUSURA.-

CATEGORIA A: 11 FECHA DEL TORNEO CLAUSURA.-Esta noche a las 22 horas.-

SAN MARTIN DE MONTE BUEY VS. CENTRO DEPORTIVO ROCA

PROGRESO DE NOETINGER VS. ARGENTINO DE MARCOS JUAREZ

DEFENSORES DE JUVENTUD DE JUSTINIANO POSSE VS. LEONES

En ORDOÑEZ LOCAL DEF DE JUVENTUD DE JUSTINIANO POSSE.-

SAN MARTIN DE MARCOS JUAREZ VS. COMPLEJO DEPORTIVO DE JUSTINIANO POSSE

BELL DE BELL VILLE VS. SAN CARLOS DE NOETINGER

SARMIENTO DE LEONES VS. MATIENZO DE MONTE BUEY

CATEGORIA B: 12 FECHA DEL TORNEO CLAUSURA.-Esta noche a las 22 horas.-

VILLA ARGENTINA VS. SPORTIVO UNION DE ORDOÑEZ

ARGENTINO DE BELL VILLE VS. DEFENSORES DE SAN MARCOS SUD

TALLERES DE BALLESTEROS VS. DEFENSORES DE SAN ANTONIO DE LITIN

RIVER PLATE DE BELL VILLE VS. CENTRAL DE BELL VILLE

LURO Y 30 DE JUNIO DE CINTRA VS. UNION DE MORRISON

FIRPO DE SAN MARCOS SUD VS. TALLERES DE BELL VILLE

LIBRE: TIRO FEDERAL DE MARCOS JUAREZ.-

 

lunes, 23 / octubre / 2017

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