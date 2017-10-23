FUTBOL: LIGA BELLVILLENSE: CATEGORIA A Y B.-FECHA 11 Y 12
FUTBOL: LIGA BELLVILLENSE: CATEGORIA A: DECIMA PRIMERA FECHA DEL TORNEO CLAUSURA.-
CATEGORIA A: 11 FECHA DEL TORNEO CLAUSURA.-Esta noche a las 22 horas.-
SAN MARTIN DE MONTE BUEY VS. CENTRO DEPORTIVO ROCA
PROGRESO DE NOETINGER VS. ARGENTINO DE MARCOS JUAREZ
DEFENSORES DE JUVENTUD DE JUSTINIANO POSSE VS. LEONES
En ORDOÑEZ LOCAL DEF DE JUVENTUD DE JUSTINIANO POSSE.-
SAN MARTIN DE MARCOS JUAREZ VS. COMPLEJO DEPORTIVO DE JUSTINIANO POSSE
BELL DE BELL VILLE VS. SAN CARLOS DE NOETINGER
SARMIENTO DE LEONES VS. MATIENZO DE MONTE BUEY
CATEGORIA B: 12 FECHA DEL TORNEO CLAUSURA.-Esta noche a las 22 horas.-
VILLA ARGENTINA VS. SPORTIVO UNION DE ORDOÑEZ
ARGENTINO DE BELL VILLE VS. DEFENSORES DE SAN MARCOS SUD
TALLERES DE BALLESTEROS VS. DEFENSORES DE SAN ANTONIO DE LITIN
RIVER PLATE DE BELL VILLE VS. CENTRAL DE BELL VILLE
LURO Y 30 DE JUNIO DE CINTRA VS. UNION DE MORRISON
FIRPO DE SAN MARCOS SUD VS. TALLERES DE BELL VILLE
LIBRE: TIRO FEDERAL DE MARCOS JUAREZ.-