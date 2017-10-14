FUTBOL: LIGA BELLVILLENSE: CATEGORIA B: DECIMA FECHA DEL CLAUSURA.-

sábado, 14 / octubre / 2017

FUTBOL: LIGA BELLVILLENSE: CATEGORIA B: DECIMA FECHA DEL CLAUSURA.-

CATEGORIA B: DOMINGO A LAS 16 Y 30 HORAS.-

LIBRE: TALLERES DE BELL VILLE.-

TIRO FEDERAL DE MARCOS JUAREZ VS. UNION DE MORRISON

FIRPO DE SAN MARCOS SUD VS. CENTRAL DE BELL VILLE

LURO Y 30 DE JUNIO DE CINTRA VS. DEFENSORES DE SAN ANTONIO DE LITIN

RIVER PLATE DE BELL VILLE VS. DEFENSORES DE SAN MARCOS SUD

TALLERES DE BALLESTEROS VS. SPORTIVO UNION DE ORDOÑEZ

ARGENTINO DE BELL VILLE VS. VILLA ARGENTINA

CATEGORIA A: DECIMA FECHA DEL TORNEO CLAUSURA.-LUNES A LAS 18 HORAS.-

SAN MARTIN DE MONTE BUEY VS. SARMIENTO DE LEONES

CENTRO DEPORTIVO ROCA VS. PROGRESO DE NOETINGER

ARGENTINO DE MARCOS JUAREZ VS. DEFENSORES DE JUVENTUD DE JUSTINIANO POSSE

LEONES VS. SAN MARTIN DE MARCOS JUAREZ

COMPLEJO DEPORTIVO DE JUSTINIANO POSSE VS. BELL DE BELL VILLE

SAN CARLOS DE NOETINGER VS. MATIENZO DE MONTE BUEY

sábado, 14 / octubre / 2017

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