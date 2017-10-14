FUTBOL: LIGA BELLVILLENSE: CATEGORIA B: DECIMA FECHA DEL CLAUSURA.-
FUTBOL: LIGA BELLVILLENSE: CATEGORIA B: DECIMA FECHA DEL CLAUSURA.-
CATEGORIA B: DOMINGO A LAS 16 Y 30 HORAS.-
LIBRE: TALLERES DE BELL VILLE.-
TIRO FEDERAL DE MARCOS JUAREZ VS. UNION DE MORRISON
FIRPO DE SAN MARCOS SUD VS. CENTRAL DE BELL VILLE
LURO Y 30 DE JUNIO DE CINTRA VS. DEFENSORES DE SAN ANTONIO DE LITIN
RIVER PLATE DE BELL VILLE VS. DEFENSORES DE SAN MARCOS SUD
TALLERES DE BALLESTEROS VS. SPORTIVO UNION DE ORDOÑEZ
ARGENTINO DE BELL VILLE VS. VILLA ARGENTINA
CATEGORIA A: DECIMA FECHA DEL TORNEO CLAUSURA.-LUNES A LAS 18 HORAS.-
SAN MARTIN DE MONTE BUEY VS. SARMIENTO DE LEONES
CENTRO DEPORTIVO ROCA VS. PROGRESO DE NOETINGER
ARGENTINO DE MARCOS JUAREZ VS. DEFENSORES DE JUVENTUD DE JUSTINIANO POSSE
LEONES VS. SAN MARTIN DE MARCOS JUAREZ
COMPLEJO DEPORTIVO DE JUSTINIANO POSSE VS. BELL DE BELL VILLE
SAN CARLOS DE NOETINGER VS. MATIENZO DE MONTE BUEY