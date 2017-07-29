FUTBOL: LIGA BELLVILLENSE: CATEGORIA A Y B.-CLAUSURA.-

Sábado, 29 / Julio / 2017

FUTBOL: LIGA BELLVILLENSE: CATEGORIA A Y B.-CLAUSURA.-

CATEGORIA A: PRIMERA FECHA.-

CENTRO DEPORTIVO ROCA VS. SARMIENTO DE LEONES     LUNES A LAS 22 HORAS.-

ARGENTINO DE MARCOS JUAREZ VS. SAN MARTIN DE MONTE BUEY

LEONES VS. PROGRESO DE NOETINGER

COMPLEJO DEPORTIVO DE JUSTINIANO POSSE VS. DEFENSORES DE JUVENTUD DE JUSTINIANO POSSE

SAN CARLOS DE NOETINGER VS. SAN MARTIN DE MARCOS JUAREZ

MATIENZO DE MONTE BUEY VS. BELL DE BELL VILLE

CATEGORIA B: PRIMERA FECHA.-

LURO Y 30 DE JUNIO DE CINTRA VS. TIRO FEDERAL DE MARCOS JUAREZ

RIVER PLATE DE BELL VILLE VS. TALLERES DE BELL VILLE

TALLERES DE BALLESTEROS VS. UNION DE MORRISON

ARGENTINO DE BELL VILLE VS. CENTRAL DE BELL VILLE

VILLA ARGENTINA VS. DEFENSORES DE SAN ANTONIO DE LITIN

SPORTIVO UNION DE ORDOÑEZ VS. DEFENSORES DE SAN MARCOS SUD

LIBRE: FIRPO DE SAN MARCOS SUD.-

Sábado, 29 / Julio / 2017

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