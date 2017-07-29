FUTBOL: LIGA BELLVILLENSE: CATEGORIA A Y B.-CLAUSURA.-
FUTBOL: LIGA BELLVILLENSE: CATEGORIA A Y B.-CLAUSURA.-
CATEGORIA A: PRIMERA FECHA.-
CENTRO DEPORTIVO ROCA VS. SARMIENTO DE LEONES LUNES A LAS 22 HORAS.-
ARGENTINO DE MARCOS JUAREZ VS. SAN MARTIN DE MONTE BUEY
LEONES VS. PROGRESO DE NOETINGER
COMPLEJO DEPORTIVO DE JUSTINIANO POSSE VS. DEFENSORES DE JUVENTUD DE JUSTINIANO POSSE
SAN CARLOS DE NOETINGER VS. SAN MARTIN DE MARCOS JUAREZ
MATIENZO DE MONTE BUEY VS. BELL DE BELL VILLE
CATEGORIA B: PRIMERA FECHA.-
LURO Y 30 DE JUNIO DE CINTRA VS. TIRO FEDERAL DE MARCOS JUAREZ
RIVER PLATE DE BELL VILLE VS. TALLERES DE BELL VILLE
TALLERES DE BALLESTEROS VS. UNION DE MORRISON
ARGENTINO DE BELL VILLE VS. CENTRAL DE BELL VILLE
VILLA ARGENTINA VS. DEFENSORES DE SAN ANTONIO DE LITIN
SPORTIVO UNION DE ORDOÑEZ VS. DEFENSORES DE SAN MARCOS SUD
LIBRE: FIRPO DE SAN MARCOS SUD.-