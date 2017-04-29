FUTBOL: LIGA BELLVILLENSE: CATEGORIA A Y B.-7 Y 8 FECHA.-

Sábado, 29 / Abril / 2017

FUTBOL: LIGA BELLVILLENSE: CATEGORIA A Y B.-7 Y 8 FECHA.-

CATEGORIA A: 7 FECHA DEL TORNEO APERTURA.-

COMPLEJO DEPORTIVO DE JUSTINIANO POSSE VS. SARMIENTO DE LEONES

LEONES VS. SAN CARLOS DE NOETINGER

ARGENTINO DE MARCOS JUAREZ VS. MATIENZO DE MONTE BUEY

CENTRO DEPORTIVO ROCA VS. BELL DE BELL VILLE

PROGRESO DE NOETINGER VS. DEF. DE JUVENTUD DE JUSTINIANO POSSE

SAN MARTIN DE MONTE BUEY VS. SAN MARTIN DE MARCOS JUAREZ

CATEGORIA B: 8 FECHA DEL TORNEO APERTURA.-

CENTRAL DE BELL VILLE VS. TALLERES DE BELL VILLE

DEFENSORES DE SAN ANTONIO DE LITIN VS. TIRO FEDERAL DE MARCOS JUAREZ

DEFENSORES DE SAN MARCOS SUD VS. FIRPO DE SAN MARCOS SUD

SPORTIVO UNION DE ORDOÑEZ VS. LURO Y 30 DE JUNIO DE CINTRA

VILLA ARGENTINA VS. RIVER PLATE DE BELL VILLE

ARGENTINO DE BELL VILLE VS. TALLERES DE BALLESTEROS

LIBRE: UNION DE MORRISON.-

Sábado, 29 / Abril / 2017

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