FUTBOL: LIGA BELLVILLENSE: CATEGORIA A Y B.-7 Y 8 FECHA.-
FUTBOL: LIGA BELLVILLENSE: CATEGORIA A Y B.-7 Y 8 FECHA.-
CATEGORIA A: 7 FECHA DEL TORNEO APERTURA.-
COMPLEJO DEPORTIVO DE JUSTINIANO POSSE VS. SARMIENTO DE LEONES
LEONES VS. SAN CARLOS DE NOETINGER
ARGENTINO DE MARCOS JUAREZ VS. MATIENZO DE MONTE BUEY
CENTRO DEPORTIVO ROCA VS. BELL DE BELL VILLE
PROGRESO DE NOETINGER VS. DEF. DE JUVENTUD DE JUSTINIANO POSSE
SAN MARTIN DE MONTE BUEY VS. SAN MARTIN DE MARCOS JUAREZ
CATEGORIA B: 8 FECHA DEL TORNEO APERTURA.-
CENTRAL DE BELL VILLE VS. TALLERES DE BELL VILLE
DEFENSORES DE SAN ANTONIO DE LITIN VS. TIRO FEDERAL DE MARCOS JUAREZ
DEFENSORES DE SAN MARCOS SUD VS. FIRPO DE SAN MARCOS SUD
SPORTIVO UNION DE ORDOÑEZ VS. LURO Y 30 DE JUNIO DE CINTRA
VILLA ARGENTINA VS. RIVER PLATE DE BELL VILLE
ARGENTINO DE BELL VILLE VS. TALLERES DE BALLESTEROS
LIBRE: UNION DE MORRISON.-