FUTBOL: LIGA BELLVILLENSE: CATEGORIA A Y B: 6 Y 7 FECHA.-
FUTBOL: LIGA BELLVILLENSE:
CATEGORIA A: SEXTA FECHA DEL TORNEO APERTURA.-
SAN MARTIN DE MONTE BUEY VS. DEFENSORES DE JUVENTUD DE JUSTINIANO POSSE
SAN MARTIN DE MARCOS JUAREZ VS. TALLERES DE BALLESTEROS
DEFENSORES DE SAN MARCOS SUD VS. PROGRESO DE NOETINGER
SAN CARLOS DE NOETINGER VS. ARGENTINO DE MARCOS JUAREZ
BELL DE BELL VILLE VS. MATIENZO DE MONTE BUEY
COMPLEJO DEPORTIVO DE JUSTINIANO POSSE VS. SARMIENTO DE LEONES
CATEGORIA B:
SEPTIMA FECHA DEL TORNEO APERTURA.-
LIBRE: SPORTIVO UNION DE ORDOÑEZ.-
LURO Y 30 DE JUNIO DE CINTRA VS. LEONES
RIVER PLATE DE BELL VILLE VS. TIRO FEDERAL DE MARCOS JUAREZ
ARGENTINO DE BELL VILLE VS. CENTRO DEPORTIVO ROCA
VILLA ARGENTINA DE MARCOS JUAREZ VS. TALLERES DE BELL VILLE
FIRPO DE SAN MARCOS SUD VS. CENTRAL DE BELL VILLE
UNION DE MORRISON VS. DEFENSORES DE SAN ANTONIO DE LITIN MIERCOLES POR LA NOCHE.-