FUTBOL: LIGA BELLVILLENSE: CATEGORIA A Y B: 6 Y 7 FECHA.-

sábado, 14 / abril / 2018

FUTBOL: LIGA BELLVILLENSE:

CATEGORIA A: SEXTA FECHA DEL TORNEO APERTURA.-

SAN MARTIN DE MONTE BUEY VS. DEFENSORES DE JUVENTUD DE JUSTINIANO POSSE

SAN MARTIN DE MARCOS JUAREZ VS. TALLERES DE BALLESTEROS

DEFENSORES DE SAN MARCOS SUD VS. PROGRESO DE NOETINGER

SAN CARLOS DE NOETINGER VS. ARGENTINO DE MARCOS JUAREZ

BELL DE BELL VILLE VS. MATIENZO DE MONTE BUEY

COMPLEJO DEPORTIVO DE JUSTINIANO POSSE VS. SARMIENTO DE LEONES

CATEGORIA B:

SEPTIMA FECHA DEL TORNEO APERTURA.-

LIBRE: SPORTIVO UNION DE ORDOÑEZ.-

LURO Y 30 DE JUNIO DE CINTRA VS. LEONES

RIVER PLATE DE BELL VILLE VS.  TIRO FEDERAL DE MARCOS JUAREZ

ARGENTINO DE BELL VILLE VS. CENTRO DEPORTIVO ROCA

VILLA ARGENTINA DE MARCOS JUAREZ VS. TALLERES DE BELL VILLE

FIRPO DE SAN MARCOS SUD VS. CENTRAL DE BELL VILLE

UNION DE MORRISON VS. DEFENSORES DE SAN ANTONIO DE LITIN      MIERCOLES POR LA NOCHE.-

sábado, 14 / abril / 2018

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