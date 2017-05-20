FUTBOL: LIGA BELLVILLENSE.-CATEGORIA A Y B.-10 Y 11 FECHA.-

Sábado, 20 / Mayo / 2017

FUTBOL: LIGA BELLVILLENSE: CATEGORIA A: DECIMA FECHA DEL TORNEO APERTURA.-

SARMIENTO DE LEONES VS. SAN MARTIN DE MONTE BUEY

PROGRESO DE NOETINGER VS. CENTRO DEPORTIVO ROCA

DEFENSORES DE JUVENTUD DE JUSTINIANO POSSE VS. ARGENTINO DE MARCOS JUAREZ

SAN MARTIN DE MARCOS JUAREZ VS. LEONES

BELL DE BELL VILLE VS. COMPLEJO DEPORTIVO DE JUSTINIANO POSSE

MATIENZO DE MONTE BUEY VS. SAN CARLOS DE NOETINGER

CATEGORIA B: DECIMA PRIMERA FECHA DEL TORNEO APERTURA.-

TIRO FEDERAL DE MARCOS JUAREZ VS. TALLERES DE BELL VILLE

CANCHA: VILLA ARGENTINA(LOCAL TIRO FEDERAL).-

ARGENTINO DE BELL VILLE VS. SPORTIVO UNION DE ORDOÑEZ

TALLERES DE BALLESTEROS VS. DEFENSORES DE SAN MARCOS SUD

RIVER PLATE DE BELL VILLE VS. DEFENSORES DE SAN ANTONIO DE LITIN

LURO Y 30 DE JUNIO DE CINTRA VS. CENTRAL DE BELL VILLE

FIRPO DE SAN MARCOS SUD VS. UNION DE MORRISON

LIBRE: VILLA ARGENTINA.-

 

Sábado, 20 / Mayo / 2017

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