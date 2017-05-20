FUTBOL: LIGA BELLVILLENSE.-CATEGORIA A Y B.-10 Y 11 FECHA.-
FUTBOL: LIGA BELLVILLENSE: CATEGORIA A: DECIMA FECHA DEL TORNEO APERTURA.-
SARMIENTO DE LEONES VS. SAN MARTIN DE MONTE BUEY
PROGRESO DE NOETINGER VS. CENTRO DEPORTIVO ROCA
DEFENSORES DE JUVENTUD DE JUSTINIANO POSSE VS. ARGENTINO DE MARCOS JUAREZ
SAN MARTIN DE MARCOS JUAREZ VS. LEONES
BELL DE BELL VILLE VS. COMPLEJO DEPORTIVO DE JUSTINIANO POSSE
MATIENZO DE MONTE BUEY VS. SAN CARLOS DE NOETINGER
CATEGORIA B: DECIMA PRIMERA FECHA DEL TORNEO APERTURA.-
TIRO FEDERAL DE MARCOS JUAREZ VS. TALLERES DE BELL VILLE
CANCHA: VILLA ARGENTINA(LOCAL TIRO FEDERAL).-
ARGENTINO DE BELL VILLE VS. SPORTIVO UNION DE ORDOÑEZ
TALLERES DE BALLESTEROS VS. DEFENSORES DE SAN MARCOS SUD
RIVER PLATE DE BELL VILLE VS. DEFENSORES DE SAN ANTONIO DE LITIN
LURO Y 30 DE JUNIO DE CINTRA VS. CENTRAL DE BELL VILLE
FIRPO DE SAN MARCOS SUD VS. UNION DE MORRISON
LIBRE: VILLA ARGENTINA.-