Fútbol: Liga Bellvillense: Categoría A y B: Segunda Fecha del Torneo Apertura.-
Fútbol: Liga Bellvillense: Categoría A: Segunda Fecha del Torneo Apertura.-
MATIENZO DE MONTE BUEY VS. TALLERES DE BALLESTEROS
SARMIENTO DE LEONES VS. DEFENSORES DE SAN MARCOS SUD MIERCOLES POR LA NOCHE.-
COMPLEJO DEPORTIVO DE JUSTINIANO POSSE VS. ARGENTINO DE MARCOS JUAREZ
BELL DE BELL VILLE VS. SAN MARTIN DE MONTE BUEY
SAN CARLOS DE NOETINGER VS. LEONES
SAN MARTIN DE MARCOS JUAREZ VS. DEFENSORES DE JUVENTUD DE JUSTINIANO POSSE
Categoría B:
Zona Uno: Tercera Fecha del Torneo Apertura.-
SPORTIVO UNION DE ORDOÑEZ VS. CENTRAL DE BELL VILLE
TALLERES DE BELL VILLE VS. FIRPO DE SAN MARCOS SUD
ARGENTINO DE BELL VILLE VS. UNION DE MORRISON
Libre: RIVER PLATE DE BELL VILLE.-
Zona Dos: Segunda Fecha del Torneo Apertura.-
VILLA ARGENTINA VS. DEFENSORES DE SAN ANTONIO DE LITIN MIERCOLES POR LA NOCHE.-
LURO Y 30 DE JUNIO DE CINTRA VS. PROGRESO DE NOETINGER
CENTRO DEPORTIVO ROCA VS. TIRO FEDERAL DE MARCOS JUAREZ MIERCOLES POR LA NOCHE.-