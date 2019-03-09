Fútbol: Liga Bellvillense: Categoría A y B: Segunda Fecha del Torneo Apertura.-

sábado, 09 / marzo / 2019

Fútbol: Liga Bellvillense: Categoría A: Segunda Fecha del Torneo Apertura.-

MATIENZO DE MONTE BUEY VS. TALLERES DE BALLESTEROS

SARMIENTO DE LEONES VS. DEFENSORES DE SAN MARCOS SUD    MIERCOLES POR LA NOCHE.-

COMPLEJO DEPORTIVO DE JUSTINIANO POSSE VS. ARGENTINO DE MARCOS JUAREZ

BELL DE BELL VILLE VS. SAN MARTIN DE MONTE BUEY

SAN CARLOS DE NOETINGER VS. LEONES

SAN MARTIN DE MARCOS JUAREZ VS. DEFENSORES DE JUVENTUD DE JUSTINIANO POSSE

Categoría B: 

Zona Uno: Tercera Fecha del Torneo Apertura.-

SPORTIVO UNION DE ORDOÑEZ VS. CENTRAL DE BELL VILLE

TALLERES DE BELL VILLE VS. FIRPO DE SAN MARCOS SUD

ARGENTINO DE BELL VILLE VS. UNION DE MORRISON

Libre: RIVER PLATE DE BELL VILLE.-

 

Zona Dos: Segunda Fecha del Torneo Apertura.-

VILLA ARGENTINA VS. DEFENSORES DE SAN ANTONIO DE LITIN     MIERCOLES POR LA NOCHE.-

LURO Y 30 DE JUNIO DE CINTRA VS. PROGRESO DE NOETINGER

CENTRO DEPORTIVO ROCA VS. TIRO FEDERAL DE MARCOS JUAREZ    MIERCOLES POR LA NOCHE.-

 

 

sábado, 09 / marzo / 2019

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