Fútbol: Liga Bellvillense: Categoría A y B.-Segunda Fecha del Clausura.-

sábado, 04 / agosto / 2018

LIGA BELLVILLENSE: CATEGORIA A: SEGUNDA FECHA DEL TORNEO CLAUSURA.-

SARMIENTO DE LEONES VS. SAN CARLOS DE NOETINGER

BELL DE BELL VILLE VS. DEFENSORES DE SAN MARCOS SUD

COMPLEJO DEPORTIVO DE JUSTINIANO POSSE VS. SAN MARTIN DE MARCOS JUAREZ

MATIENZO DE MONTE BUEY VS. SAN MARTIN DE MONTE BUEY

ARGENTINO DE MARCOS JUAREZ VS. DEFENSORES DE JUVENTUD DE JUSTINIANO POSSE

PROGRESO DE NOETINGER VS. TALLERES DE BALLESTEROS

CATEGORIA B:

CENTRAL DE BELL VILLE VS. CENTRO DEPORTIVO ROCA

DEFENSORES DE SAN ANTONIO DE LITIN VS. TIRO FEDERAL DE MARCOS JUAREZ

UNION DE MORRISON VS. LEONES

FIRPO DE SAN MARCOS SUD VS. SPORTIVO UNION DE ORDOÑEZ

VILLA ARGENTINA VS. LURO Y 30 DE JUNIO DE CINTRA

ARGENTINO DE BELL VILLE VS. RIVER PLATE DE BELL VILLE

LIBRE: TALLERES DE BELL VILLE.-

sábado, 04 / agosto / 2018

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