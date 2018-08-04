Fútbol: Liga Bellvillense: Categoría A y B.-Segunda Fecha del Clausura.-
LIGA BELLVILLENSE: CATEGORIA A: SEGUNDA FECHA DEL TORNEO CLAUSURA.-
SARMIENTO DE LEONES VS. SAN CARLOS DE NOETINGER
BELL DE BELL VILLE VS. DEFENSORES DE SAN MARCOS SUD
COMPLEJO DEPORTIVO DE JUSTINIANO POSSE VS. SAN MARTIN DE MARCOS JUAREZ
MATIENZO DE MONTE BUEY VS. SAN MARTIN DE MONTE BUEY
ARGENTINO DE MARCOS JUAREZ VS. DEFENSORES DE JUVENTUD DE JUSTINIANO POSSE
PROGRESO DE NOETINGER VS. TALLERES DE BALLESTEROS
CATEGORIA B:
CENTRAL DE BELL VILLE VS. CENTRO DEPORTIVO ROCA
DEFENSORES DE SAN ANTONIO DE LITIN VS. TIRO FEDERAL DE MARCOS JUAREZ
UNION DE MORRISON VS. LEONES
FIRPO DE SAN MARCOS SUD VS. SPORTIVO UNION DE ORDOÑEZ
VILLA ARGENTINA VS. LURO Y 30 DE JUNIO DE CINTRA
ARGENTINO DE BELL VILLE VS. RIVER PLATE DE BELL VILLE
LIBRE: TALLERES DE BELL VILLE.-