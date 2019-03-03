Fútbol: Liga Bellvillense: Categoría A y B.-Primera Fecha del Apertura.-
Fútbol: Liga Bellvillense: Categoría A: Torneo Apertura 2019: Primera Fecha.-
ARGENTINO DE MARCOS JUAREZ 3 MATIENZO DE MONTE BUEY 0
TALLERES DE BALLESTEROS 2 SARMIENTO DE LEONES 3
DEFENSORES DE SAN MARCOS SUD 0 COMPLEJO DEPORTIVO DE JUSTINIANO POSSE0
LEONES 0 BELL DE BELL VILLE 0
DEF. DE JUVENTUD DE JUSTINIANO POSSE 0 SAN CARLOS DE NOETINGER 1
SAN MARTIN DE MONTE BUEY VS. SAN MARTIN DE MARCOS JUAREZ MIERCOLES 6 DE MARZO A LAS 22 HORAS.-
CATEGORIA B:
ZONA UNO:
TALLERES DE BELLVILLE 2 RIVER PLATE DE BELLVILLE 2
ARGENTINO DE BELL VILLE 1 CENTRAL DE BELL VILLE 2
UNION DE MORRISON 4 FIRPO DE SAN MARCOS SUD 2
LIBRE: SPORTIVO UNION DE ORDOÑEZ.-
ZONA DOS:
VILLA ARGENTINA 1 LURO Y 30 DE JUNIO DE CINTRA 3
PROGRESO DE NOETINGER 1 CENTRO DEPORTIVO ROCA 0
DEFENSORES DE SAN ANTONIO DE LITIN VS. TIRO FEDERAL DE MARCOS JUAREZ MIERCOLES 6 DE MARZO A LAS 22 HORAS.-