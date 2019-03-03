Fútbol: Liga Bellvillense: Categoría A y B.-Primera Fecha del Apertura.-

domingo, 03 / marzo / 2019

Fútbol: Liga Bellvillense: Categoría A: Torneo Apertura 2019: Primera Fecha.-

ARGENTINO DE MARCOS JUAREZ 3 MATIENZO DE MONTE BUEY 0

TALLERES DE BALLESTEROS 2  SARMIENTO DE LEONES 3

DEFENSORES DE SAN MARCOS SUD 0 COMPLEJO DEPORTIVO DE JUSTINIANO POSSE0

LEONES 0 BELL DE BELL VILLE 0

DEF. DE JUVENTUD DE JUSTINIANO POSSE 0 SAN CARLOS DE NOETINGER 1

SAN MARTIN DE MONTE BUEY VS. SAN MARTIN DE MARCOS JUAREZ    MIERCOLES 6 DE MARZO A LAS 22 HORAS.-

CATEGORIA B:

ZONA UNO:

TALLERES DE BELLVILLE 2 RIVER PLATE DE BELLVILLE 2

ARGENTINO DE BELL VILLE 1 CENTRAL DE BELL VILLE 2

UNION DE MORRISON 4 FIRPO DE SAN MARCOS SUD 2

LIBRE: SPORTIVO UNION DE ORDOÑEZ.-

ZONA DOS:

VILLA ARGENTINA 1 LURO Y 30 DE JUNIO DE CINTRA 3

PROGRESO DE NOETINGER 1 CENTRO DEPORTIVO ROCA 0

DEFENSORES DE SAN ANTONIO DE LITIN VS. TIRO FEDERAL DE MARCOS JUAREZ   MIERCOLES 6 DE MARZO A LAS 22 HORAS.-

domingo, 03 / marzo / 2019

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