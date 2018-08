Fútbol: Liga Bellvillense: Categoría A: Cuarta Fecha del Clausura.-

Complejo Deportivo de Justiniano Posse 2 San Carlos de Noetinger 1

Matienzo de Monte Buey 2 Defensores de San Marcos Sud 2

Sarmiento de Leones vs. Bell de Bell Ville Domingo 16 horas.-

Argentino de Marcos Juárez vs. San Martín de Marcos Juárez Domingo 16 horas.-

Progreso de Noetinger vs. San Martín de Monte Buey Lunes a las 16 horas.-

Talleres de Ballesteros vs. Defensores de Juventud de Justiniano Posse Lunes a las 16 horas.-

Categoría B: Cuarta Fecha del Clausura.-

Libre: Central de Bell Ville.-

Ríver Plate de Bell Ville vs. Luro y 30 de Junio de Cintra Lunes 16 horas.-

Argentino de Bell Ville vs. Sportivo Unión de Ordoñez Lunes 16 horas.-

Firpo de San Marcos Sud vs. Tiro Federal de Marcos Juárez Lunes 16 horas.-

Unión de Morrisón vs. Centro Deportivo Roca Lunes a las 16 horas.-

Defensores de San Antonio de Litín vs. Talleres de Bell Ville Lunes a las 16 horas.-

Villa Argentina vs. Leones Sábado 16 horas.-