Fútbol: Liga Bellvillense: Categoría A y B.-Cuarta Fecha de la A y Sexta y Cuarta de la B.-
Fútbol: Liga Bellvillense: Categoría A: Cuarta Fecha del Torneo Apertura.-
MATIENZO DE MONTE BUEY VS. SARMIENTO DE LEONES MIERCOLES A LAS 22 HORAS.-
ARGENTINO DE MARCOS JUAREZ VS. DEFENSORES DE SAN MARCOS SUD
COMPLEJO DEPORTIVO DE JUSTINIANO POSSE VS. TALLERES DE BALLESTEROS
LEONES VS. SAN MARTIN DE MONTE BUEY
SAN CARLOS DE NOETINGER VS. SAN MARTIN DE MARCOS JUAREZ
BELL DE BELL VILLE VS. DEFENSORES DE JUVENTUD DE JUSTINIANO POSSE
Categoría B: Cuarta Fecha del Torneo Apertura.-
Zona Dos:
PROGRESO DE NOETINGER VS. DEFENSORES DE SAN ANTONIO DE LITIN MIERCOLES A LAS 22 HORAS.-
VILLA ARGENTINA VS. TIRO FEDERAL DE MARCOS JUAREZ
LURO Y 30 DE JUNIO DE CINTRA VS. CENTRO DEPORTIVO ROCA
Zona Uno: Sexta Fecha del Torneo Apertura.-
LIBRE: TALLERES DE BELL VILLE.-
ARGENTINO DE BELL VILLE VS. SPORTIVO UNION DE ORDOÑEZ
UNION DE MORRISON VS. RIVER PLATE DE BELL VILLE
FIRPO DE SAN MARCOS SUD VS. CENTRAL DE BELL VILLE