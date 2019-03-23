Fútbol: Liga Bellvillense: Categoría A y B.-Cuarta Fecha de la A y Sexta y Cuarta de la B.-

sábado, 23 / marzo / 2019

Fútbol: Liga Bellvillense: Categoría A: Cuarta Fecha del Torneo Apertura.-

MATIENZO DE MONTE BUEY VS. SARMIENTO DE LEONES MIERCOLES A LAS 22 HORAS.-

ARGENTINO DE MARCOS JUAREZ VS. DEFENSORES DE SAN MARCOS SUD

COMPLEJO DEPORTIVO DE JUSTINIANO POSSE VS. TALLERES DE BALLESTEROS

LEONES VS. SAN MARTIN DE MONTE BUEY

SAN CARLOS DE NOETINGER VS. SAN MARTIN DE MARCOS JUAREZ

BELL DE BELL VILLE VS. DEFENSORES DE JUVENTUD DE JUSTINIANO POSSE

Categoría B: Cuarta Fecha del Torneo Apertura.-

Zona Dos:

PROGRESO DE NOETINGER VS. DEFENSORES DE SAN ANTONIO DE LITIN MIERCOLES A LAS 22 HORAS.-

VILLA ARGENTINA VS. TIRO FEDERAL DE MARCOS JUAREZ

LURO Y 30 DE JUNIO DE CINTRA VS. CENTRO DEPORTIVO ROCA

Zona Uno: Sexta Fecha del Torneo Apertura.-

LIBRE: TALLERES DE BELL VILLE.-

ARGENTINO DE BELL VILLE VS. SPORTIVO UNION DE ORDOÑEZ

UNION DE MORRISON VS. RIVER PLATE DE BELL VILLE

FIRPO DE SAN MARCOS SUD VS. CENTRAL DE BELL VILLE

sábado, 23 / marzo / 2019

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