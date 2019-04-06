Fútbol: Liga Bellvillense: Categoría A y B.-6 Fecha de la A y 8 y 6 Fecha de la B.-

sábado, 06 / abril / 2019

Fútbol: Liga Bellvillense: Categoría A: Sexta Fecha del Torneo Apertura.-Fecha de Clásicos.-

DEFENSORES DE SAN MARCOS SUD VS. SAN CARLOS DE NOETINGER

LEONES VS. SARMIENTO DE LEONES   MIERCOLES A LAS 22 HORAS.-

COMPLEJO DEPORTIVO DE JUSTINIANO POSSE VS. DEFENSORES DE JUVENTUD DE JUSTINIANO POSSE

SAN MARTIN DE MONTE BUEY VS.  MATIENZO DE MONTE BUEY

ARGENTINO DE MARCOS JUAREZ VS. SAN MARTIN DE MARCOS JUAREZ

BELL DE BELL VILLE VS. TALLERES DE BALLESTEROS

Categoría B: Octava Fecha de la Zona Uno:

RIVER PLATE DE BELL VILLE VS. TALLERES DE BELL VILLE

CENTRAL DE BELL VILLE VS. ARGENTINO DE BELL VILLE

FIRPO DE SAN MARCOS SUD VS. UNION DE MORRISON

LIBRE: SPORTIVO UNION DE ORDOÑEZ.-

Sexta Fecha de la Zona Dos:

CENTRO DEPORTIVO ROCA VS. PROGRESO DE NOETINGER

LURO Y 30 DE JUNIO DE CINTRA VS. VILLA ARGENTINA

TIRO FEDERAL DE MARCOS JUAREZ VS. DEFENSORES DE SAN ANTONIO DE LITIN   MIERCOLES A LAS 22 HORAS.-

sábado, 06 / abril / 2019

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