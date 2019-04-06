Fútbol: Liga Bellvillense: Categoría A y B.-6 Fecha de la A y 8 y 6 Fecha de la B.-
Fútbol: Liga Bellvillense: Categoría A: Sexta Fecha del Torneo Apertura.-Fecha de Clásicos.-
DEFENSORES DE SAN MARCOS SUD VS. SAN CARLOS DE NOETINGER
LEONES VS. SARMIENTO DE LEONES MIERCOLES A LAS 22 HORAS.-
COMPLEJO DEPORTIVO DE JUSTINIANO POSSE VS. DEFENSORES DE JUVENTUD DE JUSTINIANO POSSE
SAN MARTIN DE MONTE BUEY VS. MATIENZO DE MONTE BUEY
ARGENTINO DE MARCOS JUAREZ VS. SAN MARTIN DE MARCOS JUAREZ
BELL DE BELL VILLE VS. TALLERES DE BALLESTEROS
Categoría B: Octava Fecha de la Zona Uno:
RIVER PLATE DE BELL VILLE VS. TALLERES DE BELL VILLE
CENTRAL DE BELL VILLE VS. ARGENTINO DE BELL VILLE
FIRPO DE SAN MARCOS SUD VS. UNION DE MORRISON
LIBRE: SPORTIVO UNION DE ORDOÑEZ.-
Sexta Fecha de la Zona Dos:
CENTRO DEPORTIVO ROCA VS. PROGRESO DE NOETINGER
LURO Y 30 DE JUNIO DE CINTRA VS. VILLA ARGENTINA
TIRO FEDERAL DE MARCOS JUAREZ VS. DEFENSORES DE SAN ANTONIO DE LITIN MIERCOLES A LAS 22 HORAS.-