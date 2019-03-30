Fútbol: Liga Bellvillense: Categoría A y B.-5 Fecha de la A y 7 y 5 Fecha de la B.-

sábado, 30 / marzo / 2019

Fútbol: Liga Bellvillense: Quinta Fecha de la Categoría A: Torneo Apertura.-

MATIENZO DE MONTE BUEY VS. COMPLEJO DEPORTIVO DE JUSTINIANO POSSE

SARMIENTO DE LEONES VS. ARGENTINO DE MARCOS JUAREZ   MIERCOLES A LAS 22 HORAS.-

TALLERES DE BALLESTEROS VS. DEFENSORES DE SAN MARCOS SUD

DEFENSORES DE JUVENTUD DE JUSTINIANO POSSE VS. SAN MARTIN DE MONTE BUEY

SAN MARTIN DE MARCOS JUAREZ VS. LEONES

SAN CARLOS DE NOETINGER VS. BELL DE BELL VILLE

Categoría B: Zona Uno: Torneo Apertura.-

Libre: FIRPO DE SAN MARCOS SUD.-

CENTRAL DE BELL VILLE VS. UNION DE MORRISON

RIVER PLATE DE BELL VILLE VS. ARGENTINO DE BELL VILLE

SPORTIVO UNION DE ORDOÑEZ VS. TALLERES DE BELL VILLE

Zona Dos: Torneo Apertura.-5 Fecha.-

DEFENSORES DE SAN ANTONIO DE LITIN VS. LURO Y 30 DE JUNIO DE CINTRA   MIERCOLES A LAS 22 HORAS.-

CENTRO DEPORTIVO ROCA VS. VILLA ARGENTINA

TIRO FEDERAL DE MARCOS JUAREZ VS. PROGRESO DE NOETINGER

 

sábado, 30 / marzo / 2019

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