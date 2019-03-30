Fútbol: Liga Bellvillense: Categoría A y B.-5 Fecha de la A y 7 y 5 Fecha de la B.-
Fútbol: Liga Bellvillense: Quinta Fecha de la Categoría A: Torneo Apertura.-
MATIENZO DE MONTE BUEY VS. COMPLEJO DEPORTIVO DE JUSTINIANO POSSE
SARMIENTO DE LEONES VS. ARGENTINO DE MARCOS JUAREZ MIERCOLES A LAS 22 HORAS.-
TALLERES DE BALLESTEROS VS. DEFENSORES DE SAN MARCOS SUD
DEFENSORES DE JUVENTUD DE JUSTINIANO POSSE VS. SAN MARTIN DE MONTE BUEY
SAN MARTIN DE MARCOS JUAREZ VS. LEONES
SAN CARLOS DE NOETINGER VS. BELL DE BELL VILLE
Categoría B: Zona Uno: Torneo Apertura.-
Libre: FIRPO DE SAN MARCOS SUD.-
CENTRAL DE BELL VILLE VS. UNION DE MORRISON
RIVER PLATE DE BELL VILLE VS. ARGENTINO DE BELL VILLE
SPORTIVO UNION DE ORDOÑEZ VS. TALLERES DE BELL VILLE
Zona Dos: Torneo Apertura.-5 Fecha.-
DEFENSORES DE SAN ANTONIO DE LITIN VS. LURO Y 30 DE JUNIO DE CINTRA MIERCOLES A LAS 22 HORAS.-
CENTRO DEPORTIVO ROCA VS. VILLA ARGENTINA
TIRO FEDERAL DE MARCOS JUAREZ VS. PROGRESO DE NOETINGER