Fútbol: Liga Bellvillense: Categoría A y B: 3 Fecha de la A y 5 y 3 de la B.-

sábado, 16 / marzo / 2019

Fútbol: Liga Bellvillense: Categoría A: Tercera Fecha del Torneo Apertura.-

DEFENSORES DE SAN MARCOS SUD VS. MATIENZO DE MONTE BUEY

SARMIENTO DE LEONES VS. COMPLEJO DEPORTIVO DE JUSTINIANO POSSE   MIERCOLES A LAS 22 HORAS.-

TALLERES DE BALLESTEROS VS. ARGENTINO DE MARCOS JUAREZ

SAN MARTIN DE MONTE BUEY VS. SAN CARLOS DE NOETINGER

DEFENSORES DE JUVENTUD DE JUSTINIANO POSSE VS. LEONES

SAN MARTIN DE MARCOS JUAREZ VS. BELL DE BELL VILLE

Categoría B: Quinta Fecha del Torneo Apertura.-

Zona Uno:

Libre: CENTRAL DE BELL VILLE.-

RIVER PLATE DE BELL VILLE VS. FIRPO DE SAN MARCOS SUD

SPORTIVO UNION DE ORDOÑEZ VS. UNION DE MORRISON

TALLERES DE BELL VILLE VS. ARGENTINO DE BELL VILLE

Zona Dos:Tercera Fecha del Apertura.-

DEFENSORES DE SAN ANTONIO DE LITIN VS. CENTRO DEPORTIVO ROCA     MIERCOLES A LAS 22 HORAS.-

TIRO FEDERAL DE MARCOS JUAREZ VS. LURO Y 30 DE JUNIO DE CINTRA

PROGRESO DE NOETINGER VS. VILLA ARGENTINA

 

 

 

sábado, 16 / marzo / 2019

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