Fútbol: Liga Bellvillense: Categoría A y B: 3 Fecha de la A y 5 y 3 de la B.-
Fútbol: Liga Bellvillense: Categoría A: Tercera Fecha del Torneo Apertura.-
DEFENSORES DE SAN MARCOS SUD VS. MATIENZO DE MONTE BUEY
SARMIENTO DE LEONES VS. COMPLEJO DEPORTIVO DE JUSTINIANO POSSE MIERCOLES A LAS 22 HORAS.-
TALLERES DE BALLESTEROS VS. ARGENTINO DE MARCOS JUAREZ
SAN MARTIN DE MONTE BUEY VS. SAN CARLOS DE NOETINGER
DEFENSORES DE JUVENTUD DE JUSTINIANO POSSE VS. LEONES
SAN MARTIN DE MARCOS JUAREZ VS. BELL DE BELL VILLE
Categoría B: Quinta Fecha del Torneo Apertura.-
Zona Uno:
Libre: CENTRAL DE BELL VILLE.-
RIVER PLATE DE BELL VILLE VS. FIRPO DE SAN MARCOS SUD
SPORTIVO UNION DE ORDOÑEZ VS. UNION DE MORRISON
TALLERES DE BELL VILLE VS. ARGENTINO DE BELL VILLE
Zona Dos:Tercera Fecha del Apertura.-
DEFENSORES DE SAN ANTONIO DE LITIN VS. CENTRO DEPORTIVO ROCA MIERCOLES A LAS 22 HORAS.-
TIRO FEDERAL DE MARCOS JUAREZ VS. LURO Y 30 DE JUNIO DE CINTRA
PROGRESO DE NOETINGER VS. VILLA ARGENTINA