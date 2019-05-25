Fútbol: Liga Bellvillense: Categoría A: Fecha 12 Ultima de la Etapa Clasificatoria.-

sábado, 25 / mayo / 2019

Fútbol: Liga Bellvillense: Categoría A: 12 Fecha  Ultima de la Etapa Clasificatoria.-

DEFENSORES DE SAN MARCOS SUD VS. BELL DE BELL VILLE

SARMIENTO DE LEONES VS. SAN CARLOS DE NOETINGER

COMPLEJO DEPORTIVO DE JUSTINIANO POSSE VS. LEONES

MATIENZO DE MONTE BUEY VS. DEFENSORES DE JUVENTUD DE JUSTINIANO POSSE

ARGENTINO DE MARCOS JUAREZ VS. SAN MARTIN DE MONTE BUEY

TALLERES DE BALLESTEROS VS. SAN MARTIN DE MARCOS JUAREZ

sábado, 25 / mayo / 2019

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