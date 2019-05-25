Fútbol: Liga Bellvillense: Categoría A: Fecha 12 Ultima de la Etapa Clasificatoria.-
Fútbol: Liga Bellvillense: Categoría A: 12 Fecha Ultima de la Etapa Clasificatoria.-
DEFENSORES DE SAN MARCOS SUD VS. BELL DE BELL VILLE
SARMIENTO DE LEONES VS. SAN CARLOS DE NOETINGER
COMPLEJO DEPORTIVO DE JUSTINIANO POSSE VS. LEONES
MATIENZO DE MONTE BUEY VS. DEFENSORES DE JUVENTUD DE JUSTINIANO POSSE
ARGENTINO DE MARCOS JUAREZ VS. SAN MARTIN DE MONTE BUEY
TALLERES DE BALLESTEROS VS. SAN MARTIN DE MARCOS JUAREZ