Fútbol: Liga Bellvillense: Categoría A: 8 Fecha Categoría B: 12 y 8 Fecha de la Zona 1 y 2.-
Fútbol: Liga Bellvillense: Categoría A: 8 Fecha del Torneo Apertura.-
DEFENSORES DE JUVENTUD DE JUSTINIANO POSSE VS. DEFENSORES DE SAN MARCOS SUD
SAN MARTIN DE MONTE BUEY VS. SARMIENTO DE LEONES MIERCOLES A LAS 22 HORAS.-
SAN MARTIN DE MARCOS JUAREZ 3 COMPLEJO DEPORTIVO DE JUSTINIANO POSSE 2
BELL DE BELL VILLE VS. MATIENZO DE MONTE BUEY
SAN CARLOS DE NOETINGER VS. ARGENTINO DE MARCOS JUAREZ
LEONES VS. TALLERES DE BALLESTEROS
Categoría B: Zona Dos: 8 Fecha del Torneo Apertura.-
CENTRO DEPORTIVO ROCA VS. DEFENSORES DE SAN ANTONIO DE LITIN
LURO Y 30 DE JUNIO DE CINTRA VS. TIRO FEDERAL DE MARCOS JUAREZ
VILLA ARGENTINA VS. PROGRESO DE NOETINGER
Categoría B: Zona Dos: 12 Fecha del Torneo Apertura.-
FIRPO DE SAN MARCOS SUD VS. RIVER PLATE DE BELL VILLE
UNION DE MORRISON VS. SPORTIVO UNION DE ORDOÑEZ
ARGENTINO DE BELL VILLE VS. TALLERES DE BELL VILLE
LIBRE: CENTRAL DE BELL VILLE.-