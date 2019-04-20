Fútbol: Liga Bellvillense: Categoría A: 8 Fecha Categoría B: 12 y 8 Fecha de la Zona 1 y 2.-

sábado, 20 / abril / 2019

Fútbol: Liga Bellvillense: Categoría A: 8 Fecha del Torneo Apertura.-

DEFENSORES DE JUVENTUD DE JUSTINIANO POSSE VS. DEFENSORES DE SAN MARCOS SUD

SAN MARTIN DE MONTE BUEY VS. SARMIENTO DE LEONES      MIERCOLES A LAS 22 HORAS.-

SAN MARTIN DE MARCOS JUAREZ 3 COMPLEJO DEPORTIVO DE JUSTINIANO POSSE 2

BELL DE BELL VILLE VS. MATIENZO DE MONTE BUEY

SAN CARLOS DE NOETINGER VS. ARGENTINO DE MARCOS JUAREZ

LEONES VS. TALLERES DE BALLESTEROS

Categoría B: Zona Dos: 8 Fecha del Torneo Apertura.-

CENTRO DEPORTIVO ROCA VS. DEFENSORES DE SAN ANTONIO DE LITIN

LURO Y 30 DE JUNIO DE CINTRA VS. TIRO FEDERAL DE MARCOS JUAREZ

VILLA ARGENTINA VS. PROGRESO DE NOETINGER

Categoría B: Zona Dos: 12 Fecha del Torneo Apertura.-

FIRPO DE SAN MARCOS SUD VS. RIVER PLATE DE BELL VILLE

UNION DE MORRISON VS. SPORTIVO UNION DE ORDOÑEZ

ARGENTINO DE BELL VILLE VS. TALLERES DE BELL VILLE

LIBRE: CENTRAL DE BELL VILLE.-

sábado, 20 / abril / 2019

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