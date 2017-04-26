FÚTBOL: LIGA BELLVILLENSE: CAT. B: 7 FECHA.-
FUTBOL: LIGA BELLVILLENSE: CATEGORIA B: 7 FECHA.-
HOY A LAS 22 HORAS
RIVER PLATE DE BELL VILLE VS. ARGENTINO DE BELL VILLE
LURO Y 30 DE JUNIO DE CINTRA VS. VILLA ARGENTINA
FIRPO DE SAN MARCOS SUD VS. SPORTIVO UNION DE ORDOÑEZ
TIRO FEDERAL DE MARCOS JUAREZ VS. DEFENSORES DE SAN MARCOS SUD
CANCHA: VILLA ARGENTINA.-(LOCAL TIRO FEDERAL).-
UNION DE MORRISON VS. CENTRAL DE BELL VILLE
TALLERES DE BELL VILLE VS. DEFENSORES DE SAN ANTONIO DE LITIN
LIBRE: TALLERES DE BALLESTEROS.-
CATEGORIA A: PARTIDO PENDIENTE: 6 FECHA DEL TORNEO APERTURA.-
BELL DE BELL VILLE VS. SAN MARTIN DE MONTE BUEY