FÚTBOL: LIGA BELLVILLENSE: CAT. B: 7 FECHA.-

Miércoles, 26 / Abril / 2017

FUTBOL: LIGA BELLVILLENSE: CATEGORIA B: 7 FECHA.-

HOY A LAS 22 HORAS

RIVER PLATE DE BELL VILLE VS. ARGENTINO DE BELL VILLE

LURO Y 30 DE JUNIO DE CINTRA VS. VILLA ARGENTINA

FIRPO DE SAN MARCOS SUD VS. SPORTIVO UNION DE ORDOÑEZ

TIRO FEDERAL DE MARCOS JUAREZ VS. DEFENSORES DE SAN MARCOS SUD

CANCHA: VILLA ARGENTINA.-(LOCAL TIRO FEDERAL).-

UNION DE MORRISON VS. CENTRAL DE BELL VILLE

TALLERES DE BELL VILLE VS. DEFENSORES DE SAN ANTONIO DE LITIN

LIBRE: TALLERES DE BALLESTEROS.-

CATEGORIA A: PARTIDO PENDIENTE: 6 FECHA DEL TORNEO APERTURA.-

BELL DE BELL VILLE VS. SAN MARTIN DE MONTE BUEY

Miércoles, 26 / Abril / 2017

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