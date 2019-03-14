Fútbol: Liga Adrián Beccar Varela: Fecha 1 y 2 del Torneo Apertura.-

jueves, 14 / marzo / 2019

Fútbol: Liga Adrián Beccar Varela: Fecha Uno y Dos del Torneo Apertura.-

Primera Fecha:

Zona Uno:

ATENAS DE UCACHA 0 ARGENTINO DE MONTE MAIZ 2

ATLETICO PASCANAS 1 OLIMPO DE LABORDE 4

Zona Dos:

LAMBERT DE MONTE MAIZ 2 NEWBERY DE UCACHA 0

RECREATIVO DE LABORDE 1 INDEPENDIENTE DE PASCANAS 0

Interzonal: 

SARMIENTO DE ETRURIA 1 TALLERES DE ETRURIA 1

Zona Tres:

UNION LAGUNENSE DE LA LAGUNA 0 SARMIENTO DE IDIAZABAL 1

UNION BENGOLEA 1 SPORTIVO CHAZON 4

SPORTIVO RURAL 1 GUILLERMO RENNY 0

Segunda Fecha:

Zona Uno:

ARGENTINO DE MONTE MAIZ 2 ATLETICO PASCANAS 0

SARMIENTO DE ETRURIA 0 ATENAS DE UCACHA 3

Zona Dos:

INDEPENDIENTE DE PASCANAS 0 LAMBERT DE MONTE MAIZ 1

J. NEWBERY DE UCACHA 0 TALLERES DE ETRURIA 1

Interzonal: 

RECREATIVO DE LABORDE 2 OLIMPO DE LABORDE 1

Zona Tres:

SPORTIVO RURAL DE SANTA EUFEMIA 2 UNION LAGUNENSE DE LA LAGUNA 0

GUILLERMO RENNY DE WENCESLAO ESCALANTE 5 UNION DE BENGOLEA 0

SPORTIVO CHAZON 2 SARMIENTO DE IDIAZABAL 0

Posiciones:

Zona Uno:

ARGENTINO DE MONTE MAIZ 6

OLIMPO DE LABORDE 3

ATENAS DE UCACHA 3

SARMIENTO DE ETRURIA 1

ATLETICO PASCANAS 0

Zona Dos:

LAMBERT DE MONTE MAIZ 6

RECREATIVO DE LABORDE 6

TALLERES DE ETRURIA 4

NEWBERY DE UCACHA 0

INDEPENDIENTE DE PASCANAS 0

Zona Tres:

SPORTIVO CHAZON 6

SPORTIVO RURAL DE SANTA EUFEMIA 6

GUILLERMO RENNY DE WENCESLAO ESCALANTE 3

SARMIENTO DE IDIAZABAL 3

UNION LAGUNENSE DE LA LAGUNA 0

UNION BENGOLEA 0

jueves, 14 / marzo / 2019

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