Fútbol: Liga Adrián Beccar Varela: Fecha 1 y 2 del Torneo Apertura.-
Fútbol: Liga Adrián Beccar Varela: Fecha Uno y Dos del Torneo Apertura.-
Primera Fecha:
Zona Uno:
ATENAS DE UCACHA 0 ARGENTINO DE MONTE MAIZ 2
ATLETICO PASCANAS 1 OLIMPO DE LABORDE 4
Zona Dos:
LAMBERT DE MONTE MAIZ 2 NEWBERY DE UCACHA 0
RECREATIVO DE LABORDE 1 INDEPENDIENTE DE PASCANAS 0
Interzonal:
SARMIENTO DE ETRURIA 1 TALLERES DE ETRURIA 1
Zona Tres:
UNION LAGUNENSE DE LA LAGUNA 0 SARMIENTO DE IDIAZABAL 1
UNION BENGOLEA 1 SPORTIVO CHAZON 4
SPORTIVO RURAL 1 GUILLERMO RENNY 0
Segunda Fecha:
Zona Uno:
ARGENTINO DE MONTE MAIZ 2 ATLETICO PASCANAS 0
SARMIENTO DE ETRURIA 0 ATENAS DE UCACHA 3
Zona Dos:
INDEPENDIENTE DE PASCANAS 0 LAMBERT DE MONTE MAIZ 1
J. NEWBERY DE UCACHA 0 TALLERES DE ETRURIA 1
Interzonal:
RECREATIVO DE LABORDE 2 OLIMPO DE LABORDE 1
Zona Tres:
SPORTIVO RURAL DE SANTA EUFEMIA 2 UNION LAGUNENSE DE LA LAGUNA 0
GUILLERMO RENNY DE WENCESLAO ESCALANTE 5 UNION DE BENGOLEA 0
SPORTIVO CHAZON 2 SARMIENTO DE IDIAZABAL 0
Posiciones:
Zona Uno:
ARGENTINO DE MONTE MAIZ 6
OLIMPO DE LABORDE 3
ATENAS DE UCACHA 3
SARMIENTO DE ETRURIA 1
ATLETICO PASCANAS 0
Zona Dos:
LAMBERT DE MONTE MAIZ 6
RECREATIVO DE LABORDE 6
TALLERES DE ETRURIA 4
NEWBERY DE UCACHA 0
INDEPENDIENTE DE PASCANAS 0
Zona Tres:
SPORTIVO CHAZON 6
SPORTIVO RURAL DE SANTA EUFEMIA 6
GUILLERMO RENNY DE WENCESLAO ESCALANTE 3
SARMIENTO DE IDIAZABAL 3
UNION LAGUNENSE DE LA LAGUNA 0
UNION BENGOLEA 0