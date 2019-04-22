Fútbol: Liga Adrián Beccar Varela: 6 y 7 Fecha del Torneo Apertura.-

lunes, 22 / abril / 2019

Fútbol: Liga Adrián Beccar Varela: 6 y 7 Fecha del Torneo Apertura.-

Sexta Fecha:

Zona Uno: ARGENTINO DE MONTE MAIZ 0 ATENAS DE UCACHA 0

OLIMPO DE LABORDE 1 ATLETICO PASCANAS 1

Zona Dos: JORGE NEWBERY DE UCACHA 1 LAMBERT DE MONTE MAIZ 0

INDEPENDIENTE DE PASCANAS 1 RECREATIVO DE LABORDE 3

Interzonal: TALLERES DE ETRURIA 2 SARMIENTO DE ETRURIA 1

Zona Tres: SARMIENTO DE IDIAZABAL 1 LAGUNENSE 0

SPORTIVO CHAZON 2 UNION DE BENGOLEA 0

GUILLERMO RENNY DE WENCESLAO ESCALANTE 1 SPORTIVO RURAL 0

7 Fecha del Torneo Apertura:

Zona Uno: ATENAS DE UCACHA 3 SARMIENTO DE ETRURIA 2

ATLETICO PASCANAS 1 ARGENTINO DE MONTE MAIZ 2

Zona Dos: LAMBERT DE MONTE MAIZ 2     INDEPENDIENTE DE PASCANAS 0

TALLERES DE ETRURIA 1 JORGE NEWBERY DE UCACHA 1

Interzonal: OLIMPO DE LABORDE 0 RECREATIVO DE LABORDE 0

Zona Tres: LAGUNENSE 2 SPORTIVO RURAL 1

UNION DE BENGOLEA 2 GUILLERMO RENNY DE WENCESLAO ESCALANTE 0

SARMIENTO DE IDIAZABAL 2 SPORTIVO CHAZON 0

La tabla de Posiciones es la siguiente:

Zona Uno: ARGENTINO DE MONTE MAIZ 19

ATENAS DE UCACHA 11

ATLETICO PASCANAS 10

OLIMPO DE LABORDE 9

SARMIENTO DE ETRURIA 1

Zona Dos: LAMBERT DE MONTE MAIZ 15

RECREATIVO DE LABORDE 13

TALLERES DE ETRURIA 11

JORGE NEWBERY DE UCACHA 7

INDEPENDIENTE DE PASCANAS 3

Zona Tres: SPORTIVO CHAZON 16

SPORTIVO RURAL DE SANTA EUFEMIA 12

GUILLERMO RENNY DE WENCESLAO ESCALANTE 12

SARMIENTO DE IDIAZABAL 10

LAGUNENSE 8

UNION DE BENGOLEA 3

lunes, 22 / abril / 2019

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