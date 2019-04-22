Fútbol: Liga Adrián Beccar Varela: 6 y 7 Fecha del Torneo Apertura.-
Fútbol: Liga Adrián Beccar Varela: 6 y 7 Fecha del Torneo Apertura.-
Sexta Fecha:
Zona Uno: ARGENTINO DE MONTE MAIZ 0 ATENAS DE UCACHA 0
OLIMPO DE LABORDE 1 ATLETICO PASCANAS 1
Zona Dos: JORGE NEWBERY DE UCACHA 1 LAMBERT DE MONTE MAIZ 0
INDEPENDIENTE DE PASCANAS 1 RECREATIVO DE LABORDE 3
Interzonal: TALLERES DE ETRURIA 2 SARMIENTO DE ETRURIA 1
Zona Tres: SARMIENTO DE IDIAZABAL 1 LAGUNENSE 0
SPORTIVO CHAZON 2 UNION DE BENGOLEA 0
GUILLERMO RENNY DE WENCESLAO ESCALANTE 1 SPORTIVO RURAL 0
7 Fecha del Torneo Apertura:
Zona Uno: ATENAS DE UCACHA 3 SARMIENTO DE ETRURIA 2
ATLETICO PASCANAS 1 ARGENTINO DE MONTE MAIZ 2
Zona Dos: LAMBERT DE MONTE MAIZ 2 INDEPENDIENTE DE PASCANAS 0
TALLERES DE ETRURIA 1 JORGE NEWBERY DE UCACHA 1
Interzonal: OLIMPO DE LABORDE 0 RECREATIVO DE LABORDE 0
Zona Tres: LAGUNENSE 2 SPORTIVO RURAL 1
UNION DE BENGOLEA 2 GUILLERMO RENNY DE WENCESLAO ESCALANTE 0
SARMIENTO DE IDIAZABAL 2 SPORTIVO CHAZON 0
La tabla de Posiciones es la siguiente:
Zona Uno: ARGENTINO DE MONTE MAIZ 19
ATENAS DE UCACHA 11
ATLETICO PASCANAS 10
OLIMPO DE LABORDE 9
SARMIENTO DE ETRURIA 1
Zona Dos: LAMBERT DE MONTE MAIZ 15
RECREATIVO DE LABORDE 13
TALLERES DE ETRURIA 11
JORGE NEWBERY DE UCACHA 7
INDEPENDIENTE DE PASCANAS 3
Zona Tres: SPORTIVO CHAZON 16
SPORTIVO RURAL DE SANTA EUFEMIA 12
GUILLERMO RENNY DE WENCESLAO ESCALANTE 12
SARMIENTO DE IDIAZABAL 10
LAGUNENSE 8
UNION DE BENGOLEA 3