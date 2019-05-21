Fútbol: Liga Adrián Beccar Varela: 10 Fecha del Torneo Apertura.-
Fútbol: Liga Adrián Beccar Varela: 10 Fecha del Torneo Apertura.-
Zona Uno:
ATENAS DE UCACHA 1 OLIMPO DE LABORDE 2
SARMIENTO DE ETRURIA 0 ARGENTINO DE MONTE MAIZ 8
Zona Dos:
RECREATIVO DE LABORDE 0 JORGE NEWBERY DE UCACHA 0
LAMBERT DE MONTE MAIZ 1 TALLERES DE ETRURIA 1
Interzonal:
INDEPENDIENTE DE PASCANAS 1 ATLETICO PASCANAS 1
Zona Tres:
GUILLERMO RENNY DE WENCESLAO ESCALANTE 3 UNION LAGUNENSE DE LA LAGUNA 1
SPORTIVO RURAL DE SANTA EUFEMIA 1 SPORTIVO CHAZON 0
UNION DE BENGOLEA 1 SARMIENTO DE IDIAZABAL 3
La tabla de posiciones es la siguiente:
Zona Uno:
ARGENTINO DE MONTE MAIZ 25
OLIMPO DE LABORDE 15
ATLETICO PASCANAS 15
ATENAS DE UCACHA 12
SARMIENTO DE ETRURIA 1
Zona Dos:
LAMBERT DE MONTE MAIZ 22
TALLERES DE ETRURIA 15
JORGE NEWBERY DE UCACHA 14
RECREATIVO DE LABORDE 14
INDEPENDIENTE DE PASCANAS 7
Zona Tres:
SPORTIVO CHAZON 18
SPORTIVO RURAL DE SANTA EUFEMIA 18
SARMIENTO DE IDIAZABAL 17
GUILLERMO RENNY DE WENCESLAO ESCALANTE 17
UNION LAGUNENSE DE LA LAGUNA 10
UNION DE BENGOLEA 4