Fútbol: Liga Adrián Beccar Varela: 10 Fecha del Torneo Apertura.-

martes, 21 / mayo / 2019

Fútbol: Liga Adrián Beccar Varela: 10 Fecha del Torneo Apertura.-

Zona Uno:

ATENAS DE UCACHA 1 OLIMPO DE LABORDE 2

SARMIENTO DE ETRURIA 0 ARGENTINO DE MONTE MAIZ 8

Zona Dos:

RECREATIVO DE LABORDE 0 JORGE NEWBERY DE UCACHA 0

LAMBERT DE MONTE MAIZ 1 TALLERES DE ETRURIA 1

Interzonal:

INDEPENDIENTE DE PASCANAS 1 ATLETICO PASCANAS 1

Zona Tres:

GUILLERMO RENNY DE WENCESLAO ESCALANTE 3 UNION LAGUNENSE DE LA LAGUNA 1

SPORTIVO RURAL DE SANTA EUFEMIA 1 SPORTIVO CHAZON 0

UNION DE BENGOLEA 1 SARMIENTO DE IDIAZABAL 3

La tabla de posiciones es la siguiente:

Zona Uno:

ARGENTINO DE MONTE MAIZ 25

OLIMPO DE LABORDE 15

ATLETICO PASCANAS 15

ATENAS DE UCACHA 12

SARMIENTO DE ETRURIA 1

Zona Dos:

LAMBERT DE MONTE MAIZ 22

TALLERES DE ETRURIA 15

JORGE NEWBERY DE UCACHA 14

RECREATIVO DE LABORDE 14

INDEPENDIENTE DE PASCANAS 7

Zona Tres:

SPORTIVO CHAZON 18

SPORTIVO RURAL DE SANTA EUFEMIA 18

SARMIENTO DE IDIAZABAL 17

GUILLERMO RENNY DE WENCESLAO ESCALANTE 17

UNION LAGUNENSE DE LA LAGUNA 10

UNION DE BENGOLEA 4

martes, 21 / mayo / 2019

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