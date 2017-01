Fue mi vecino Oliva quien arrojó objetos en mi patio. Quería aclarar que las cosas que compré fueron en compra venta Marcos Juárez a muy buen precio”

La aclaración de Claudio Casas con domicilio en calle Rawson al 600, luego de un allanamiento en su vivienda.

Mi vecino Oliva arrojó cosas en mi patio y cuando el comisario llegó a mi casa me preguntó si podía ser que hayan tirado cosas en tu patio y me dijo que las saque.

El comisario me dijo que no podía retirar las cosas sin orden de allanamiento y me dijo si quería que simulemos un allanamiento y le dije que si que ingrese y saque las cosas ya que yo no sabía que habían arrojado.

Al día siguiente la policía ingresó a mi casa y me empezaron a revisar mis cosas y me pidieron los papeles de los objetos y había muchas cosas que yo había comprado por compra venta Marcos Juárez, por esta página de facebook y aporté los nombres de las personas a quien les había comprado.

Se llevaron una computadora mía que yo había comprado y tenía los papeles, una play station que compre a Yony Fernández y una computadora a Manuel Piñón.

Yo vi a la mañana que este hombre me tiró estas cosas a mi casa y le dije que las saque ya que iba a tener problemas. Me había arrojado bicicletas a mi patio.

Esta es la primera vez que hizo esto, supongo que al ver que la policía lo estaba persiguiendo. El me dijo que las iba a sacar.

Yo trabajo en el campo y al regresar me encontré con el allanamiento.

Yo quería aclarar que las cosas que compré, las compré en compra venta Marcos Juárez a muy buen precio, pero no se las compre a ladrones. Yo no compré cosas robadas. Quiero que se aclare la situación y que me devuelvan mi computadora ya que tengo los papeles en mano y la compré en Pardo y tengo información que necesito.

Tengo recibo de todas las cosas que compre, pero para la policía no tiene validez si no son las facturas originales.

Yo colaboré siempre con la policía ya que aporté nombres. Ayer fui a un campo y la mujer me dijo que necesita que termine el trabajo y me vaya como si yo fuera una persona mala. En mis 38 años nunca tuve problemas, soy una persona de trabajo.

La policía que vino a casa fue muy amable.