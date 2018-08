Finales de vóley en categorías Sub 14 y Sub 19

El día sábado 4 de agosto, se llevó a cabo en la ciudad de Villa María las Finales en las categorías Sub 14 en el Club Rivadavia y Sub 19 en Trinitarios. Los equipos albiceletes, a cargo del profesor Yamil Koller se hicieron presentes en dicha jornada.

En la categoría Sub 14 compartieron la zona con Trinitarios y Rivadavia de Villa María, cayendo en ambos partidos por 2 a 0. Jugando un partido por el 8vo y 9no puesto logrando una victoria ante Sportivo Unión (Ordoñez)

Formación: Belén Simonchino, Lucila Mateovich, Valentina Simonin, Aimara Ceballos, Camila Gutierrez, Anna Clara Gariglio, Camila Neira, Morella Santena, Josela Sciutto.

Resultados:

0-2 vs Rivadavia – 0-2 vs Trinitarios – 8vo-9no puesto – 2-0 vs Ordoñez.

En la categoría Sub-19 también le tocó enfrentarse en la zona con ambos clubes de Villa María, y ante Progreso (Noetinger). Finalmente enfrentándose ante su clásico rival, Argentino compitiendo por el 7mo y 8vo puesto, no pudiendo lograr ninguna victoria. También, con una baja importante, Emilia Pratti, jugadora de muy buen juego resulto lesionada en la segunda disputa del cele, frente a Rivadavia, teniendo que presenciar el resto del torneo afuera de la cancha.

Formación: Camila Vega, Giuliana Becchio, Rocio Rodriguez, Valentina Sosa, Julieta Becchio, Fiorella Ballini, Josefina Jaimes, Emilia Pratti, Lourdes Salinas, Virginia Dalessandro

Resultados:

0-2 vs Trinitarios (VM) / 0-2 vs Rivadavia (VM) / 1-2 vs Progreso (Noetinger)

7mo-8vo puesto

1-2 vs Argentino (Ms Jz) (17-25 25-18 15-13)