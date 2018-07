Episodio en el estacionamiento del casino de General Roca, la palabra de Jorge Ghione

Luego del hecho informando por la policía en el estacionamiento de la sala de juegos de General Roca con una persona de Marcos Juàrez, dialogamos con Jorge Ghione, la persona involucrada quien describió lo sucedido.

Yo estaba mal estacionado y eso es verdad. Pero yo estaba arriba de la camioneta y en marcha y viene un patrullero y el policía me toca bocina y me grita que sacara la chata de ahí.

Yo manifestè que estaba esperando a mi señora que estaba adentro y ya salía. Apareció otro policía que me dijo unas palabras que no me gustaron.

Yo saqué la camioneta de ese lugar y me dirigí hacia donde estaba el policía que comenzó a insultarme. En el lugar ya habìa otros dos policías màs.

Se armó lio. Y me dijeron que me iban a llevar detenido. Yo manifiesto que no tenían que llevarme ami detenido por estar mal estacionado sino a él por las agresiones, insultos y discriminación.

Como me faltaron el respeto, yo dije palabras que no tendrìa que haber dicho.

La puerta la rompieron los tres policías, porque cuando yo iba caminando tenía a tres policías colgando de cada lado y caímos todos junto en la puerta.