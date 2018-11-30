Entrega de bolsones del Centro de Jubilados

viernes, 30 / noviembre / 2018

EL CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS DE MARCOS JUÁREZ  INFORMA  que

  1. EL DIA MIÉRCOLES 05  de  DICIEMBRE  A PARTIR DE LA HORA 8:00, SE REALIZARÁ LA ENTREGA DE BOLSONES. –

 

  1. PRESENTARSE  POR ÚNICA VEZ CON FOTOCOPIA DEL ÚLTIMO RECIBO DE COBRO DEL TITULAR Y CONVIVIENTE.

 

  1. LO RECIBIRÁN SOLAMENTE LAS PERSONAS QUE ESTÁN INCLUÍDAS EN LOS LISTADOS DE ESTE CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS Y QUE SEAN AFILIADOS AL PAMI.-

 

  1. EL DIA 5 SERÁ EL ÚNICO DIA DE ENTREGA, POR LO TANTO EL RETIRO DEBE EFECTUARSE INDEFECTIBLEMENTE EL DÍA ESTABLECIDO, EN CASO CONTRARIO PERDERÁN EL BENEFICIO.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

viernes, 30 / noviembre / 2018
Etiquetas: BolsonesCentrojubilados

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