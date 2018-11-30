Entrega de bolsones del Centro de Jubilados
EL CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS DE MARCOS JUÁREZ INFORMA que
- EL DIA MIÉRCOLES 05 de DICIEMBRE A PARTIR DE LA HORA 8:00, SE REALIZARÁ LA ENTREGA DE BOLSONES. –
- PRESENTARSE POR ÚNICA VEZ CON FOTOCOPIA DEL ÚLTIMO RECIBO DE COBRO DEL TITULAR Y CONVIVIENTE.
- LO RECIBIRÁN SOLAMENTE LAS PERSONAS QUE ESTÁN INCLUÍDAS EN LOS LISTADOS DE ESTE CENTRO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS Y QUE SEAN AFILIADOS AL PAMI.-
- EL DIA 5 SERÁ EL ÚNICO DIA DE ENTREGA, POR LO TANTO EL RETIRO DEBE EFECTUARSE INDEFECTIBLEMENTE EL DÍA ESTABLECIDO, EN CASO CONTRARIO PERDERÁN EL BENEFICIO.