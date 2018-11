El testimonio de Jesica Mazza la mamà de la menor

Caso de Inriville donde le quitaron la tenencia de una menor de dos años a su madre. El testimonio de Jesica Mazza de 21 años oriunda de Marcos Juàrez y mamà de la menor.

Soy de Marcos Juàrez y vivo en Inriville. La nena es mi hija y mi pareja actual es de apellido Rosales.

El papá de la nena es de apellido Avendaño y es de Marcos Juàrez.

El día viernes cerca de la hora 11:00 se acerca un patrullero policial a mi casa y me hace salir afuera y me dice que tenían un allanamiento en mi casa y me preguntó por la nena.

Me la tironearon y sacaron de los brazos.

Me dijeron que se tenían que llevar a la nena.

Cuando me llamaron para decirme que tenía que cambiar el trato con la nena, pusieron a mi cuñada para que me ayude con las consultas médicas, y la nena iba a comer todos los días de mi cuñada y yo la bañaba y estaba todo el día conmigo.

La llevaba a comer de mi cuñada, porque en mi casa no querìa comer y como debía alimentarse, en otro lado si comía.

Yo no trabajo y mi pareja si.

A la nena la trasladaron al Hogar de Niños del Corazón.

No me dieron una explicación porque se llevaron a la nena, me dijeron que tenían una orden de Bell Ville y que el papà estaba moviendo papeles en Marcos Juàrez.

Cuando yo hablo con el papà de la nena me dijo que èl no sabía nada.

Según tengo entendido, el problema puede venir de parte de mi familia, de mi mamà y mi prima.

La nena salió una sola vez con poca ropa a la calle, porque la terminè de bañar y se escapó.

Mi mamà tiene una discapacidad y no puede cuidar a la nena y mi prima tiene tres hijos y los abandonó.

La llevo a control a la nena en el Hospital de Inriville una vez por semana.

Voy a luchar hasta lo último para tenerla. Y ya me dirigí a hablar con un abogado, luego de esto. Mi abogado es Horacio Baleani.

No estoy de acuerdo con la actuación policial, porque como yo no la quería entregar me la tironeaban de todos lados de los brazos y las piernas.

Mi pareja quiere a la criatura como a una hija.

Con mi papà yo no me hablo. Tengo una hermanan mayor, pero no se puede hacer cargo porque tiene cuatro chicos y no trabaja.