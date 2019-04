El testimonio de Alicia Gigena, damnificada con el cuento del tio

El relato y testimonio de Alicia Gigena de 81 años quien resultó damnificada con el cuento del tio, con una importante suma de dólares.

Era la hora de la siesta y me despertaron por teléfono y me dicen habla Lucia, una sobrina que yo tengo en Villa Maria y me dijeron que mi hija estaba como loca porque se termina el plazo que habia que cambiar los dólares y que le diera lo que yo tuviera.

Yo tenía los dólares en mi casa. Me dijeron que que iba a pasar por mi casa a buscar los dólares una persona, y tuve ese momento donde una cree que no le va a tocar y se llevaron el dinero. Era un hombre joven, robusto con un maletín.

Mi hija siempre me decía que corte las llamadas, pero como me llamaban de parte de mi sobrina, me confundí.

Yo le di el dinero a este muchacho que tenia un maletín y se fue para el lado de la plaza Sarmiento.

Ni yo misma se bien la cantidad, porque no tenía el dinero en un solo lugar.

Esta gente sabía todo.

Estoy agradecida de que no me hicieron nada. La plata va y viene.