El relato de la joven de Cruz Alta salvajemente agredida por su ex pareja y cuñadas.- Yo no puedo salir del Hospital, sabiendo que me quieren matar”

El testimonio de Leonela Tatiana Avaca de Cruz Alta, quien actualmente se encuentra internada en el Hospital Abel Ayerza de Marcos Juàrez luego de sufrir una feroz golpiza de parte de su pareja y cuñadas.

Yo estaba juntada con Carlos Juàrez en Cruz Alta desde hacía cuatro meses. Se trata de una persona alcohólica que consumía y en Cruz Alta lo conoce todo el mundo.

A raiz de esta situación yo me separo y me presento en la policía a hacer una exposición manifestando que me retiro del domicilio y ellos ven que yo estaba golpeada.

Me voy a la casa de una amiga para no estar sola y comienzo a recibir todo tipo de provocaciones de parte de èl y su familia y hermanas.

Yo estoy bajo tratamiento psicológico y psiquiátrico.

En un momento se hacen presentes las hermanas de mi ex pareja y me agarran a golpes, me pegan con un ladrillo en la cabeza y cara y me dejan en un estado crítico.

Hice seis llamadas a la policía y nunca me atendieron. Despuès mi amiga volvió a llamar por teléfono porque necesitaba hacer la denuncia y no podía llegarme hasta el lugar y ellas seguían paradas en la esquina.

Mi amiga me acompaña con el patrullero, me mira un mèdico de la policía y me dice que estaba bien y que me vaya a mi casa y me tome un ibuprofeno; cuando yo me sentía mal.

Llego a mi casa, no me podía ni mover, me descompenso, entro en un estado de shock y me despierto a las 48 horas en terapia intensiva del Hospital, con hematomas por todo el cuerpo, y fracturas.

Hoy ya estoy en sala común, y puedo movilizarme.

Hasta el día de ayer seguía recibiendo amenazas, y al salir de terapia intensiva, me siguen llamando de números privados.

Yo no puedo salir del Hospital, sabiendo que me quieren matar. Esto no es violencia de género, no fue una riña, sino un intento de homicidio y así debe ser caratulado.

No estoy entendiendo a la Justicia de hoy, porque ellos tienen que estar presos y no esperar a que me maten. Tengo familia e hijos.

Las tres personas tienen antecedentes. Las chicas ejercieron violencia contra otra chica hace tiempo atrás.

Yo hoy estoy viva y lo puedo contar. Y estas personas estàn como si nada. Estas personas tienen antecedentes de todo y no estàn haciendo nada.

Tengo miedo, porque la gente que la conoce sabe que están metidos en cosas pesadas y nadie hace nada.

La misma psiquiatra del Polo de la mujer me dijo de medicarme y le pedí por favor que no lo hiciera porque tenía miedo de dormirme y que me pasara algo.