Denuncia de una vecina de la Ciudad ante un caso grave con una persona con Alzheimer y acciones violentas

La vecina en diálogo con PANORAMA manifestó lo siguiente; yo soy la hijastra de la persona de la cual voy a hablar, quien hace 41 años está con mi mamà y hace cuatro años le diagnosticaron Alzheimer.

Hace tres meses esta persona se empezó a poner violenta. Hablamos con el Dr. Ayuso su médico de cabecera, porque este hombre agredía verbalmente a mi mamà, y el medico nos contestó que no lo íbamos a dopar y no nos brindó una respuesta.

La semana pasada mi hija, mi yerno y nieto se fueron a vivir con mi mamà para apaciguar las cosas.

El alucina y ve a mi mama con varios hombres y ahí le agarra la locura.

El martes se puso violento y le arrojó un vaso a mi mamà. Quisimos hablar nuevamente con el Dr. Ayuso, pero la secretaria nos dijo que no podía atendernos.

Seguimos llamando por teléfono a la hora que nos dijeron, pero nunca nos respondió.

El sábado mientras trabajaba me llama la policía para que me haga presente en la casa de mi mamá, porque esta persona de lo bien que estaba la agarró con un cuchillo, mi mamà logró escapar a la casa de la vecina y este hombre comenzó a romper todo.

La policía observó esta situación, hicimos una denuncia y le dieron una restricción.

El domingo a la mañana viene a mi casa, me agarra a ladrillazos y viene la policía, se lo llevan detenido, pero lo tienen en la sala de espera porque por su enfermedad no lo pueden encerrar.

Lo ve el Dr. Crema, insulta a los policías y al médico y a la tarde lo traen de vuelta a casa y se puso muy loco.

Esta persona està tan demente que toma mate en un cenicero.

El lunes me hago presente del Dr. González Achaval porque desde la policía me dicen que no podían hacer nada y González Achaval me dice que tenía que presentarme en violencia familiar, donde explico toda la situación y me dicen que iban a hacer una orden para que lo detuvieran, situación que nunca sucedió.

A las doce de la noche este hombre quería salir a buscar a mi madre con un cuchillo y quería ir a comprar nafta para quemar la casa.

Me presento nuevamente ante González Achával y me dicen que la orden salió. En la policía me dijeron que no tenían móvil para buscarlo, pero cuando tengan un móvil lo van a ir a buscar pero si al llegar al Hospital y el psiquiatra no quería atenderlo, ellos lo tenían que llevar nuevamente a mi casa.

Yo pido que por favor lo mediquen. Porque cuando empieza a alucinar se vuelve loco. Esta persona no està en sus cabales.