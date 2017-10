Delia Provinciali: Entiendo que la Institución Educativa tiene que haber llevado a cabo la aplicación de las sanciones correspondientes”

Caso de Bullying en la escuela Manuel Belgrano.- A partir del caso de bullying presentado por Pablo Di Natale, hacia su hija de 12 años en la escuela Manuel Belgrano, donde finalmente resolvió cambiarla de colegio y fue muy bien recibida por sus nuevos compañeros, PANORAMA dialogó con Delia Priovinciali, secretaria de Educación de la Provincia para conocer la resolución de dicha problemática.

El Ministro de Educación notifica esta situación de esta niña en particular y del malestar que sentía en el marco de la escuela donde asistía y se dispuso que el equipo de profesionales y orientación escolar presente en Marcos Juárez se acerque al colegio para intervenir.

Al momento que el equipo se hace presente en el colegio ya estaba la decisión de parte de la familia de la menor de trasladarse al IPM 277 para cursar su trayecto escolar con mayor tranquilidad. De cualquier manera nuestro equipo de profesionales tuvo contacto y se puso a disposición del papá; y hasta el momento la situación particular de la niña cambió radicalmente.

En la escuela de origen está interviniendo el supervisor, y obviamente la problemática requiere de una intervención particular.

Ante la consulta respecto a como se ataca y se soluciona esta problemática, Delia Provinciali agregó que- en primer lugar me parece que la preocupación central tiene que ver con la respuesta inmediata a una situación particular que presenta un papá frente a su hija que estaba siendo sujeto de bullying de parte de algunos compañeros.

Nosotros atendimos prioritariamente la respuesta del Ministerio de Educación frente a la presentación que hace el papá. Lo que la institución educativa trabajó con el resto de los estudiantes que participaron de esta situación no lo conozco particularmente, pero entendemos que debió haber habido una respuesta particular.

Esta escuela tiene que tener al igual que el resto los acuerdos escolares de convivencia, es decir las normas que regulan en una institución educativa los derechos y deberes de cada actor.

En el marco de estos acuerdos, cuando los estudiantes no se corresponden con las normas básicas de la vida institucional, se fijan las sanciones correspondientes cuando se altera la convivencia. Entiendo que la institución tiene que haber llevado a cabo la correspondiente aplicación de las sanciones del caso, si esto no pudo hacerlo la institución. No conozco como siguió la situación con el resto de los compañeros.

Lo primero que se hizo fue brindarle respuesta a una estudiante que estaba en situación de dolor personal por el mal trato que se ejercía hacia ella; donde el padre lo resuelve de otra manera pero nos pusimos a disposición para acompañar cualquier situación que pueda alternar los estudios de la alumna.

Ante la consulta respecto a cuales fueron las medidas aplicadas ante esta situación, Delia Provinciali, secretaria de Educación de la Provincia agrego que- no sabría brindar una respuesta, entiendo que es obligación de la institución educativa trabajar sobre esta situación, porque el resto del alumnado quedó en el marco de la institución y no puede quedar sin algún tipo de reflexión sobre el respeto hacia una compañera. Y aquellos que ofendieron tiene que tener la sanción correspondiente referente al comportamiento y no a lo personal y no para la escuela sino a las actitudes para la vida.

No conozco particularmente como siguió la situación, pero la institución educativa debió llevar a cabo esta situación.