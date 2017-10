Debate en Ordoñoz por la subasta de 8 mil hectáreas de campos del Ejército

En la localidad de Ordóñez se realizará una subasta de 8 mil hectáreas, correspondientes al campo La Remonta del Ejército. El día viernes se llevará a cabo una movilización frente a los campos La Remonta. La palabra de Germán Font, de Federación Agraria Argentina.

A principios de este año, se determinó que de las 12.000 hectáreas del campo La Remonta del Ejército, 8.400 iban a ser vendidas por subasta pública.

Hay un loteo armado con 44 parcelas. Desde Federación Agrario se dijo que la subasta pública no es el mejor mecanismo para utilizar. Es real la transparencia del mecanismo elegido pero no estamos de acuerdo con la subasta pública porque no es igualitario, porque la persona que levante la mano en último lugar es quien más dinero tenga y se va a quedar con la parcela y no va a ser un productor agropecuario genuino de la zona. La subasta está abierta a que participen fondos extranjeros.

Se manifestó que en la subasta existan limitaciones tales como que no pueda participar un fondo extranjero y empresas que no sean conocidas en la región, y que tengan prioridad productores de la zona. Estos pedidos no fueron escuchados, y solo se pusieron límites en la cantidad de parcelas que puede adquirir una misma empresa que son tres.

Las bases de cada parcela que saldrá en subasta es de 10 mil dólares la hectárea.

El día viernes se llevará a cabo una movilización frente a los campos La Remonta y decir que los pequeños y medianos productores de la localidad y la región no tenemos acceso a esta subasta.

Queremos que se haga un proyecto real de colonización.