El cuerpo de Mariela Bortot aún no fue entregado a sus familiares

Gustavo Barrota de Radio Fiel de Inriville brindó algunos detalles respecto a la charla que tuvo con Claudio Bortot, hermano de Mariela Bortot, luego del hallazgo del cuerpo en el mes de noviembre del año 2016.

Hoy se cumplen tres años de la desaparición de Mariela. Claudio Bortot pidió venir a la radio ya que en la entrada del pueblo hay un cartel colocado meses después de la desaparición de Mariela Bortot sobre su búsqueda que hoy finalmente será sacado ya que permanece todavía permanece en el lugar; y a la hora 20:00 se llevará a cabo un encuentro pidiendo Justicia y el esclarecimiento total del hecho.

Claudio Bortot manifestó que sería lindo que se utilice dicho espacio con la foto de Andrés Baleani desaparecido desde el mes de septiembre de 2016 y de quien no se sabe absolutamente nada. Baleani solo cuenta con una hermana que vive en Córdoba, ya que su mamá es una mujer muy mayor.

Claudio Bortot asistió a la radio para invitar a la gente a que asista hoy a la hora 20:00 al sector del cartel al último encuentro y hablo de todo. Por allí no está muy conforme con el trabajo de la policía en la región y dejó entrever que en los primeros tramos la investigación no fue la mejor y habló de las autoridades no solo policiales sino también de la localidad y la Provincia como que no lo apoyaron debidamente.

La familia todavía está muy dolida ya que los tiempos de la Justicia no son los mismos que los de los familiares ya que todavía no fue entregado el cuerpo que fue encontrado a mediados del mes de noviembre del año 2016.

Claudio me decía que tuvo un contacto, ya que primero se comentaba que el cuerpo se iba a entregar cerca de fin de año y no fue así, en enero de 2017 me contacte con Claudio Bortot nuevamente para ver qué pasaba y ahora hay que esperar que pase la feria, pero él igual no quería que le entregaran el cuerpo para las fiestas.

Claudio Bortot manifestó que ahora hay que esperar un tiempo más que le manifestaron que deben realizar una serie de estudios y analizar cosas en el cuerpo que habrían llamado la atención.