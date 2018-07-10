Categorías Agrupadas Federadas en el Juan Oria.-
Las categorías Agrupadas Federadas se presentaron en el Autodromo Juan Oria de Marcos Juárez.-
TC 4000 DEL SUR:
1 JUAN PABLO MARCONI
2 FABIAN VITELLI
3 LUCAS SVEGLIATI
TURISMO AGRUPADO 1600:
1 ENZO MASSAGLIA
2 HERNAN TESTASECA
3 AGUSTIN GUARNIERI
TURISMO AGRUPADO CLASE 2:
1 MATIAS CHAPPEX
2 MAXIMILIANO RIZZONICO
3 FAVIO MAURELLI
MIDGET:
1 DAMIAN GUITART
2 MAURO CECUTTI
3 FERNANDO GARRIDO
PROMOCIONAL 850:
1 HERNAN ANSOLEAGA
2 DANIEL BRAVO
3 MATIAS MAURELLI
TURISMO AGRUPADO CLASE UNO: TITULARES;
1 WALTER SANCHEZ
2 LEONARDO MANDO
3 ADRIAN RAZZINI
FORMULA RENAULT AGRUPADA 1400:
1 FEDERICO MARTINEZ
2 CARLOS HERNANDEZ
3 GONZALO SELIS
TURISMO AGRUPADO CLASE UNO: PILOTOS INVITADOS:
1 VICTOR SINIANI
2 ARISTIDES LECUSSAN
3 CARLOS SANCHEZ
MIDGET 1400: PILOTOS INVITADOS.-
1 HERNAN GAUTIER
2 CIRO MERLONGUI
3 ROMAN CAMPOS