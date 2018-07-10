Categorías Agrupadas Federadas en el Juan Oria.-

martes, 10 / julio / 2018

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Las categorías Agrupadas Federadas se presentaron en el Autodromo Juan Oria de Marcos Juárez.-

TC 4000 DEL SUR:

1 JUAN PABLO MARCONI

2 FABIAN VITELLI

3 LUCAS SVEGLIATI

TURISMO AGRUPADO 1600:

1 ENZO MASSAGLIA

2 HERNAN TESTASECA

3 AGUSTIN GUARNIERI

TURISMO AGRUPADO CLASE 2:

1 MATIAS CHAPPEX

2 MAXIMILIANO RIZZONICO

3 FAVIO MAURELLI

MIDGET:

1 DAMIAN GUITART

2 MAURO CECUTTI

3 FERNANDO GARRIDO

PROMOCIONAL 850:

1 HERNAN ANSOLEAGA

2 DANIEL BRAVO

3 MATIAS MAURELLI

TURISMO AGRUPADO CLASE UNO: TITULARES;

1 WALTER SANCHEZ

2 LEONARDO MANDO

3 ADRIAN RAZZINI

FORMULA RENAULT AGRUPADA 1400:

1 FEDERICO MARTINEZ

2 CARLOS HERNANDEZ

3 GONZALO SELIS

TURISMO AGRUPADO CLASE UNO: PILOTOS INVITADOS:

1 VICTOR SINIANI

2 ARISTIDES LECUSSAN

3 CARLOS SANCHEZ

MIDGET 1400: PILOTOS INVITADOS.-

1 HERNAN GAUTIER

2 CIRO MERLONGUI

3 ROMAN CAMPOS

martes, 10 / julio / 2018