Camionero de Inriville asaltado y golpeado en el Puerto San Martin

En diálogo con PANORAMA Omar Alfango de 51 años describió la situación que vivió en el Puerto San Martin al ser asaltado y golpeado en momentos en que se encontraba durmiendo en el camión en la playa del puerto San Martín.

En momentos en que estaba descansando arriba del camión en la playa del Puerto San Martin, ingresó una persona con un machete y se me vino encima y me pedía dinero, cigarrillos, un teléfono y me pegaba con el machete y me decía que no le importaba nada que estaba sacado y jugado.

Me hicieron los primeros auxilios y me llevaron al Hospital de San Lorenzo porque no podía moverme y me trasladaron en ambulancia al Hospital de Inriville donde me hicieron las primeras curaciones de heridas y me derivaron al Hospital de Marcos Juárez porque necesito una operación en la mano porque tengo tendones cortados.

De la persona que me agredió no tuve más noticias.

Hace un par de meses que soy camionero, antes me dedicaba a otra actividad.

Yo me defendía con la mano, por eso las lesiones.

Esta persona ingresó al habitáculo y me decía quiero la plata, estoy jugado y tenía un pañuelo en la cabeza.

En el lugar había otros camioneros pero estaban durmiendo.

Las playas del puerto San Martín son peligrosas.