Alberto Chiabrando: Yo sé que me tengo que trasladar y voy a hacerlo”

Dialogamos con Alberto Chiabrando, titular de una de las empresas de venta de agroquímicos ubicada en El Panal que quedó dentro del ejido urbano y por ordenanza debe trasladarse de lugar.

Yo sé que me tengo que trasladar y voy a hacerlo. Uno necesita un periodo y vamos a tratar que sea lo más corto posible. Se trata de un esfuerzo económico muy grande y nosotros estamos instalados en este lugar desde hace muchos años.

En los últimos días estuve en la Municipalidad viendo por la compra de un terreno y habrá que ver de hacer las cosas lo màs rápido posible.

Igualmente se trabaja con gente que hace inspecciones de seguridad, tenemos todo en orden y contamos con la aprobación de la Provincia y la Municipalidad.

En definitiva nosotros tenemos toda la documentación en regla y esta todo homologado y aceptado, aunque se que me tengo que ir y me voy a ir, porque no quiero tener inconvenientes ni problemas con nadie.

Hace un tiempo estuve hablando con el vecino a travès del Defensor del Pueblo y llegamos medianamente a un acuerdo.

Yo no me fui antes porque no tenia adonde irme, porque todavía no estaba determinada la zona donde deben implementar los depósitos de agroquímicos. Esto fue implementado en el mes de diciembre del año anterior.

“Quiero aclarar que nosotros estamos encuadrados dentro de la ley, se trabaja correctamente, no se fracciona, no hay derrame, no hay olor y se trabaja como corresponde”. Finalizó y remarcó Alberto Chiabrando.