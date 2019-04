Adrian Noriega y su reclamo por la suspensión de la pensión no contributiva por invalidez

Mi problema es que tengo una discapacidad producto de un ACV que sufrí hace unos años a la cual fui beneficiado con la pensión no contributiva de esa ley para discapacitados.

Ahora hay una nueva ley donde para hacer la renovación cada cuatro años necesito la firma de mi médico personal y del directorio del Hospital Abel Ayerza.

El problema es que ahora este trámite se hace por Internet y no por correo.

Mi médico me hizo la renovación por cuatro años màs pero me falta la firma de la Junta médica del Hospital Abel Ayerza, donde manifiestan que no tienen el programa que está vigente hace un año en todo el país.

Únicamente Marcos Juàrez no tiene ese programa y todas las personas que tenemos la pensión no contributiva de Marcos Juàrez quedamos sin pensión-

En Marcos Juàrez somos aproximadamente 130 personas que tenemos estas pensiones.

Me cortaron la pensión por no presentar la renovación y desde el hospital no me lo otorgan el certificado que debo presentar porque dicen no tienen el programa.

En Marcos Juàrez este certificado lo otorga el Hospital Abel Ayerza y quiero saber que hacemos porque somos muchos quienes quedamos sin la pensión.